Masterchef Yarışmacısına Aldatma Şoku! “Eşim Katılmamı İstiyor” Demişti; Meğer Bambaşka Bir Kadınla… “Yazıklar Olsun” Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacı hayatının şokunu yaşadı! Eşi tarafından aldatıldığı öne sürülen yarışmacı, sosyal medyayı salladı! Yarışmaya “Eşim katılmamı istiyor” diyerek giren yarışmacının eşinin başka bir isimle görüştüğü gündeme bomba gibi düştü. Masterchef stüdyosunu ayağa kaldıran yarışmacı; göreni duyanı mosmor etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk turları ekranlara gelmeye başladı. Kurban Bayramı tatili veren Masterchef yarışması, yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacaktı. Birinci turlar sırasında bir yarışmacının eşine olan aşkı Mehmet Yalçınkaya’nın bile dikkatini çekmişti. Eşine sırılsıklam aşık olan ismin aldatıldığı yönünde çıkan iddialar herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.