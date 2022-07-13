Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den Dudak Dudağa Pozlar! “İyice Şaşırdın!” Oğulcan Engin Çıldırmasında Ne Yapsın! Neler Oluyor?

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle ünlüler dünyasının son zamanlarda en çok eleştirilen ve hedefe konulan çiftlerinden biri haline gelen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, pek çok iddiaya maruz kalmıştı. Şimdilerde iddialara sadece aşk dolu fotoğrafları ile yanıt veren Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den yeni bir paylaşım daha geldi. Seda Sayan’ın yaptığı paylaşımda ikilinin verdiği poz ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Seda Sayan ne paylaştı? Seda Sayan eşi Çağlar Ökten için ne dedi? Seda Sayan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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