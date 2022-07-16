- 16 Tem 2022 - 08:16

Üniversite Tercih Fuarları Ankara 2022 Ne Zaman? Ankara Üniversite Tercih Günleri Ne Zaman? Üniversite Tercih Fuarı Nerede Yapılacak?

2012 yılından bu yana EKET Fuarcılık tarafından düzenlenen üniversite tercih fuarları için bir kez daha geri sayım başladı. Öğrencilerin okumak istedikleri bölümleri, gitmek istedikleri üniversiteleri ya da olmak istedikleri meslekleri seçmesinde yön verici olmayı amaçlayan üniversite tercih fuarları ile ilgili detaylar haberimizde...

2012 yılından bu yana EKET Fuarcılık tarafından düzenlenen üniversite tercih fuarları için bir kez daha geri sayım başladı. Öğrencilerin okumak istedikleri bölümleri, gitmek istedikleri üniversiteleri ya da olmak istedikleri meslekleri seçmesinde yön verici olmayı amaçlayan üniversite tercih fuarlarının bu yıl içlerinde Ankara’nın da bulunduğu 6 büyükşehirde gerçekleştirileceği öğrenildi. Öte yandan Ankara’da gerçekleşecek olan üniversite tercih fuarının takvimi de belli oldu. Peki, üniversite tercih fuarları Ankara 2022 ne zaman? Ankara üniversite tercih günleri ne zaman? Üniversite tercih fuarı nerede yapılacak? İşte, detaylar…

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16 Tem 2022 - 08:16 - Eğitim

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