Üniversite Tercih Fuarları Ankara 2022 Ne Zaman? Ankara Üniversite Tercih Günleri Ne Zaman? Üniversite Tercih Fuarı Nerede Yapılacak?
2012 yılından bu yana EKET Fuarcılık tarafından düzenlenen üniversite tercih fuarları için bir kez daha geri sayım başladı. Öğrencilerin okumak istedikleri bölümleri, gitmek istedikleri üniversiteleri ya da olmak istedikleri meslekleri seçmesinde yön verici olmayı amaçlayan üniversite tercih fuarları ile ilgili detaylar haberimizde...
2012 yılından bu yana EKET Fuarcılık tarafından düzenlenen üniversite tercih fuarları için bir kez daha geri sayım başladı. Öğrencilerin okumak istedikleri bölümleri, gitmek istedikleri üniversiteleri ya da olmak istedikleri meslekleri seçmesinde yön verici olmayı amaçlayan üniversite tercih fuarlarının bu yıl içlerinde Ankara’nın da bulunduğu 6 büyükşehirde gerçekleştirileceği öğrenildi. Öte yandan Ankara’da gerçekleşecek olan üniversite tercih fuarının takvimi de belli oldu. Peki, üniversite tercih fuarları Ankara 2022 ne zaman? Ankara üniversite tercih günleri ne zaman? Üniversite tercih fuarı nerede yapılacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Tem 2022 - 08:16 - Eğitim
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.