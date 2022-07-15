Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Sustu Sustu Ama Daha Fazla Dayanamadı! Şampiyon Nisa Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kıyamet Kopacak…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde kupayı kaldıran ismin SMS oylamasına göre Nisa Bölükbaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Survivor yarışmasının bitmesiyle birlikte tartışmalar başlamıştı. Nisa Bölükbaşı’ndan kupanın alınmasına dair yorumlar yapılmış, sosyal medyada resmen fırtınalar kopmuştu. Şimdiyse öyle bir olay yaşandı ki, gören duyan ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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