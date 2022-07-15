Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Sustu Sustu Ama Daha Fazla Dayanamadı! Şampiyon Nisa Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kıyamet Kopacak…
Tv8 ekranlarında yer alan Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğu kazanmasına dair tartışmalar bitmek nedir bilmiyor. Acun Ilıcalı’nın, Nisa Bölükbaşı’nın açıklamalarından sonra Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen isim en sonunda sessizliğini bozdu! Şampiyon Nisa Bölükbaşı hakkında söyledikleri ortalığı inim inim inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde kupayı kaldıran ismin SMS oylamasına göre Nisa Bölükbaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Survivor yarışmasının bitmesiyle birlikte tartışmalar başlamıştı. Nisa Bölükbaşı’ndan kupanın alınmasına dair yorumlar yapılmış, sosyal medyada resmen fırtınalar kopmuştu. Şimdiyse öyle bir olay yaşandı ki, gören duyan ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.