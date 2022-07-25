Serenay Sarıkaya Simsiyah Bikinisiyle Ateş Saçtı! “O Gömleği Giymesen Olmaz!” Takipçileri Vücudunu Görünce Alev Alev Yandı…
Şahmeran dizisiyle ekranlara dönecek olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını paylaşmaya tam gaz devam ediyor. Siyah ve yeşil bir bikinili paylaşımda bulunan Sarıkaya’ya hayranları ise “O gömleği giymesen olmaz” diyerek tepkide bulundu! Takipçilerine vücudunu kanıtlayan Serenay Sarıkaya, resmen alev alev yaktı!
Uzun zamandır ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, yakın zamanda Şahmeran dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacaktı. Burak Deniz’le başrol paylaşan Serenay Sarıkaya’nın yeni dizisi heyecanla beklenirken; dizisinin çekimlerini tamamlayan güzel oyuncu yönetmen sevgilisiyle Yunanistan’da tatile çıkmıştı. Her paylaşımı büyük bir merakla takip edilen Serenay Sarıkaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.