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25 Tem 2022 - 22:14

Serenay Sarıkaya Simsiyah Bikinisiyle Ateş Saçtı! “O Gömleği Giymesen Olmaz!” Takipçileri Vücudunu Görünce Alev Alev Yandı…

Şahmeran dizisiyle ekranlara dönecek olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını paylaşmaya tam gaz devam ediyor. Siyah ve yeşil bir bikinili paylaşımda bulunan Sarıkaya’ya hayranları ise “O gömleği giymesen olmaz” diyerek tepkide bulundu! Takipçilerine vücudunu kanıtlayan Serenay Sarıkaya, resmen alev alev yaktı!