Survivor Sude – Mert Aşkı Kökten Bitti! Video Çekerken Birbirilerine Girdiler, Sude Burcu 1 Dakika İçinde Öyle Şeyler Duydu Ki… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude Burcu ve Mert Öcal’ın bir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkilinin aşklarının bittiği yönündep paylaşımlar yapması herkesi şok içerisinde bıraktı! Video çekerken birbirilerine giren Sude Burcu ve Mert Öcal, herkesi şok içerisinde bıraktılar! Sude Burcu’nun sadece 1 dakikada duydukları ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Sude Burcu’nun Mert Öcal’la yasak aşk yaşadığı ortaya çıkınca herkes büyük bir şok içerisinde kalmıştı. Mert Öcal’ın aslında Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşıyla aşk yaşarken; Sude Burcu’yu da hayatında bulundurması şok etkisi yaratmıştı. Şimdiyse ikilinin birbirine girdiğine dair iddialar gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.