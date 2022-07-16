- 16 Tem 2022 - 11:29 G: 16 Tem 2022 - 12:01

Survivor Sude – Mert Aşkı Kökten Bitti! Video Çekerken Birbirilerine Girdiler, Sude Burcu 1 Dakika İçinde Öyle Şeyler Duydu Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude Burcu ve Mert Öcal’ın bir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkilinin aşklarının bittiği yönündep paylaşımlar yapması herkesi şok içerisinde bıraktı! Video çekerken birbirilerine giren Sude Burcu ve Mert Öcal, herkesi şok içerisinde bıraktılar! Sude Burcu’nun sadece 1 dakikada duydukları ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Sude Burcu’nun Mert Öcal’la yasak aşk yaşadığı ortaya çıkınca herkes büyük bir şok içerisinde kalmıştı. Mert Öcal’ın aslında Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşıyla aşk yaşarken; Sude Burcu’yu da hayatında bulundurması şok etkisi yaratmıştı. Şimdiyse ikilinin birbirine girdiğine dair iddialar gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Tem 2022 - 11:29 Ankara- Yaşam

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