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16 Tem 2022 - 11:29

Survivor Sude – Mert Aşkı Kökten Bitti! Video Çekerken Birbirilerine Girdiler, Sude Burcu 1 Dakika İçinde Öyle Şeyler Duydu Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude Burcu ve Mert Öcal’ın bir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkilinin aşklarının bittiği yönündep paylaşımlar yapması herkesi şok içerisinde bıraktı! Video çekerken birbirilerine giren Sude Burcu ve Mert Öcal, herkesi şok içerisinde bıraktılar! Sude Burcu’nun sadece 1 dakikada duydukları ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…