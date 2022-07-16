Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını herkese şok bir şekilde tanıtan Gülistan Şalk, sosyal medyayı deniz pozlarıyla salladı! “Sosyal medya hesabım ve arkadaşım yok” diyen Şalk, Mehmet Şefe hayatının şokunu yaşatmıştı. Fotoğrafların zangır zangır ortaya dökülmesinden sonra gören duyan adeta şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk bölümlerinde Gülistan Şalk isimli yarışmacı; yemeğini şeflere sunarak şeflerden “Evet” almıştı. Tezgah başında arkadaşlarının kendisine ihanet ettiğini açıklayan Gülistan Şalk, herkesin ağzını açık bırakmıştı. Sosyal medya hesabı olmadığının üzerini çizen Şalk, öyle paylaşımlar yapmaya başladı ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.