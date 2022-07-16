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16 Tem 2022 - 21:43

Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını herkese şok bir şekilde tanıtan Gülistan Şalk, sosyal medyayı deniz pozlarıyla salladı! “Sosyal medya hesabım ve arkadaşım yok” diyen Şalk, Mehmet Şefe hayatının şokunu yaşatmıştı. Fotoğrafların zangır zangır ortaya dökülmesinden sonra gören duyan adeta şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…