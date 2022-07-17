- 17 Tem 2022 - 19:57 G: 17 Tem 2022 - 20:16

Müge Anlı Evlilik Sonrasında Kararını Verdi! Final Kararını Sezon Finalinde Verince Olanlar Oldu! “Şinasi Seni Değiştirdi Müge Ablam!” Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müge Anlı’nın evlilik sonrasında vermiş olduğu karar herkesi şok içerisinde bıraktı! Final kararı veren Müge Anlı, sezon finali aşamasında olan Müge Anlı ile Tatlı Sert için verince olanlar oldu! Bunun üzerine binlerce takipçisi “Şinasi seni değiştirdi Müge Ablam” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programında konu olarak ele aldığı olaylarla; bugüne kadar 350’den fazla cinayeti aydınlatan Müge Anlı, hafta içi her gün ekranlara geliyordu. Sözleriyle ve duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı, milyonların kalbine işlemiş hatta “Sarı Papatya” olarak adlandırılmaya başlanmıştı. Seyircisine kısa bir süre önce evleneceği yönde güzel haberler veren Müge Anlı’dan şimdide üzücü haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Tem 2022 - 19:57 Ankara- Yaşam

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