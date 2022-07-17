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17 Tem 2022 - 19:57

Müge Anlı Evlilik Sonrasında Kararını Verdi! Final Kararını Sezon Finalinde Verince Olanlar Oldu! “Şinasi Seni Değiştirdi Müge Ablam!” Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müge Anlı’nın evlilik sonrasında vermiş olduğu karar herkesi şok içerisinde bıraktı! Final kararı veren Müge Anlı, sezon finali aşamasında olan Müge Anlı ile Tatlı Sert için verince olanlar oldu! Bunun üzerine binlerce takipçisi “Şinasi seni değiştirdi Müge Ablam” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…