Müge Anlı Evlilik Sonrasında Kararını Verdi! Final Kararını Sezon Finalinde Verince Olanlar Oldu! “Şinasi Seni Değiştirdi Müge Ablam!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müge Anlı’nın evlilik sonrasında vermiş olduğu karar herkesi şok içerisinde bıraktı! Final kararı veren Müge Anlı, sezon finali aşamasında olan Müge Anlı ile Tatlı Sert için verince olanlar oldu! Bunun üzerine binlerce takipçisi “Şinasi seni değiştirdi Müge Ablam” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programında konu olarak ele aldığı olaylarla; bugüne kadar 350’den fazla cinayeti aydınlatan Müge Anlı, hafta içi her gün ekranlara geliyordu. Sözleriyle ve duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı, milyonların kalbine işlemiş hatta “Sarı Papatya” olarak adlandırılmaya başlanmıştı. Seyircisine kısa bir süre önce evleneceği yönde güzel haberler veren Müge Anlı’dan şimdide üzücü haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.