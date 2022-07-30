Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi!
Her hafta birbirinden iddialı indirimlere imza atan Migros marketleri, bu hafta kırmızı ve beyaz et ürünlerini indirime sokuyor. Bu fiyata et başka hiç bir markette bulunmuyor! Peki, Migros marketlerinde kıyma, tavuk, sucuk, uzman köfte, şeker fiyatları ne kadar? İşte gerçekleşen gıda indirimi ile ilgili detaylar...
Her hafta birbirinden iddialı indirimlere imza atan Migros marketleri, bu hafta kırmızı ve beyaz et ürünlerini indirime sokuyor. Bu fiyata et başka hiç bir markette bulunmuyor! Peki, Migros marketlerinde kıyma, tavuk, sucuk, uzman köfte, şeker fiyatları ne kadar? Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Migros marketlerinde ayçiçek yağı 5 litre ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
30 Tem 2022 - 10:45 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.