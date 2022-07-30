- 30 Tem 2022 - 10:45

Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi!

Her hafta birbirinden iddialı indirimlere imza atan Migros marketleri, bu hafta kırmızı ve beyaz et ürünlerini indirime sokuyor. Bu fiyata et başka hiç bir markette bulunmuyor! Peki, Migros marketlerinde kıyma, tavuk, sucuk, uzman köfte, şeker fiyatları ne kadar? İşte gerçekleşen gıda indirimi ile ilgili detaylar...

Her hafta birbirinden iddialı indirimlere imza atan Migros marketleri, bu hafta kırmızı ve beyaz et ürünlerini indirime sokuyor. Bu fiyata et başka hiç bir markette bulunmuyor! Peki, Migros marketlerinde kıyma, tavuk, sucuk, uzman köfte, şeker fiyatları ne kadar? Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Migros marketlerinde ayçiçek yağı 5 litre ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

30 Tem 2022 - 10:45 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü... mask
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
Migros Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Migros Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros Aktüel Ürün Fiyatları….
30 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı 'Resmi'leşti mask
Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı 'Resmi'leşti
HAYDİ 2 Yılda 218 Bin Telefona Yüklendi... mask
HAYDİ 2 Yılda 218 Bin Telefona Yüklendi...
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın! mask
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın!
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