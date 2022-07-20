Doya Doya Moda Yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Zeynep Billur Uludağ Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?

Büyük beden kadınların stillerini yarıştırdığı anları ekranlara getiren Doya Doya Moda yarışması TV8 ekranlarındaki yerini yeniden almaya başladı. Bu yıl oldukça iddialı bir yarışmacı kadrosu ile seyirci karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmasının yarışmacıları, televizyon seyircisinin bir hayli dikkatini çekti. O isimlerden biri olan Zeynep Billur Uludağ ise, bakın kim çıktı! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…