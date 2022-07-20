Doya Doya Moda Yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Zeynep Billur Uludağ Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Büyük beden kadınların stillerini yarıştırdığı anları ekranlara getiren Doya Doya Moda yarışması TV8 ekranlarındaki yerini yeniden almaya başladı. Bu yıl oldukça iddialı bir yarışmacı kadrosu ile seyirci karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmasının yarışmacıları, televizyon seyircisinin bir hayli dikkatini çekti. O isimlerden biri olan Zeynep Billur Uludağ ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Büyük beden kadınların stillerini yarıştırdığı anları ekranlara getiren Doya Doya Moda yarışması TV8 ekranlarındaki yerini yeniden almaya başladı. Bu yıl oldukça iddialı bir yarışmacı kadrosu ile seyirci karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmasının yarışmacıları, televizyon seyircisinin bir hayli dikkatini çekti. O isimlerden biri olan Zeynep Billur Uludağ ise, bakın kim çıktı! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
20 Tem 2022 - 10:37 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.