Survivor Nagihan’ın Yarışmadaki Halinden Eser Yok! “Demet’ten Altınları Alınca…” Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı; “Ayşe, Nisa, Evrim Çatlayacak!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da olayların kadını olmayı başarmış olan Nagihan Karadere, finale kadar yürümüştü. Survivor yarışması boyunca abla – kardeş gibi olduğu Ayşe Yüksel tarafından potaya gönderilen Nagihan Karadere, şok bir şekilde elenmişti. Survivor yarışmasından sonra uzun bir süre tedavi gören Nagihan Karadere, sağlığına kavuştuktan sonra bikinili paylaşımlar yaparak herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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