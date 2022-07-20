Survivor Nagihan’ın Yarışmadaki Halinden Eser Yok! “Demet’ten Altınları Alınca…” Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı; “Ayşe, Nisa, Evrim Çatlayacak!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da gönüllerin şampiyonu olan Nagihan Karadere’nin yarışmadaki halinden eser kalmadığı ortaya çıktı. Kısa bir süre önce Demet Akalın’dan 2 tam altın hediye alan Nagihan Karadere’nin bikinili hallerine “Demet’ten altınları alınca gençleşmiş” yorumları yapıldı. Bikinili pozlarını gören Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik’in kıskanacağına dair düşüncelerse sosyal medyayı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da olayların kadını olmayı başarmış olan Nagihan Karadere, finale kadar yürümüştü. Survivor yarışması boyunca abla – kardeş gibi olduğu Ayşe Yüksel tarafından potaya gönderilen Nagihan Karadere, şok bir şekilde elenmişti. Survivor yarışmasından sonra uzun bir süre tedavi gören Nagihan Karadere, sağlığına kavuştuktan sonra bikinili paylaşımlar yaparak herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.