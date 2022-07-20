Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Tem 2022 - 15:06

Masterchef Yarışmasında O İsim Şeflerden Bile Ünlü Çıktı! Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Reyting Meyting Ondan Sorulacak! Mehmet Şef Şok Oldu…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması olan Masterchef’te o isim şeflerden bile ünlü çıktı! Öyle dizilerde oynamış ki, reyting meyting ondan sorulacak! Mehmet Şefin şok olduğu isim, izleyicilerin karşısında görmesiyle birlikte akıllarda lambalar yandı! Peki, hangi oyuncu isim Masterchef yarışmasında boy gösterdi?