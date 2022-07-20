Masterchef Yarışmasında O İsim Şeflerden Bile Ünlü Çıktı! Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Reyting Meyting Ondan Sorulacak! Mehmet Şef Şok Oldu…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması olan Masterchef’te o isim şeflerden bile ünlü çıktı! Öyle dizilerde oynamış ki, reyting meyting ondan sorulacak! Mehmet Şefin şok olduğu isim, izleyicilerin karşısında görmesiyle birlikte akıllarda lambalar yandı! Peki, hangi oyuncu isim Masterchef yarışmasında boy gösterdi?
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef yarışmasında her bölüm heyecanla izleniyor. Birbirinden renkli yarışmacıların katıldığı Masterchef’te ilk turun son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk turda şefleri çok fena bir biçimde etkileyen yarışmacının oyuncu çıkması şok etti. Özellikle Masterchef yarışmasının dizilerini izleyenler bir anda koltuklara kadar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.