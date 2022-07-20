Ece Erken Hayatının Darbesini Aldı! Kocasının Vefatından Sonra En Yakınından Tehdit Üzerine Tehdit… “Bu Kadarı da Olmaz Olsun!”
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken’e bir darbe de vefat eden eşinin ailesinden geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile tartışan Ece Erken, kendisine gelen tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından ifşa etti. İşte o detaylar...
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken’e bir darbe de vefat eden eşinin ailesinden geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile tartışan Ece Erken, kendisine gelen tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından ifşa etti. Ece Erken’in konuyla ilgili anlattıkları ise, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu olayı ne? Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…
20 Tem 2022 - 15:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.