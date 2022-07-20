Ece Erken Hayatının Darbesini Aldı! Kocasının Vefatından Sonra En Yakınından Tehdit Üzerine Tehdit… “Bu Kadarı da Olmaz Olsun!” 

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken’e bir darbe de vefat eden eşinin ailesinden geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile tartışan Ece Erken, kendisine gelen tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından ifşa etti. Ece Erken’in konuyla ilgili anlattıkları ise, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu olayı ne? Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…