Masterchef Jürisi Somer Sivrioğlu’nun Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Acun Sadece Somer Şefe Ödeme Yapsa Bile… Haftalık Hesaba Yatan Para Öyle Böyle Değil…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterhcef yarışmasında sonunda ilk turlar bitmişti. Yeni bölümüyle birlikte üçlü düellolara başlayacak olan yarışmada; yarışmacılar rakiplerini ezip geçmek ve şeflerden tam puan almak için kıyasıya mücadele verecekti. Kısa bir süre önce Mehmet Yalçınkaya’nın 60 bin lira aldığı ortaya çıkmıştı. Çok geçmeden Somer Sivrioğlu’nunda ne kadar kazandığı ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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