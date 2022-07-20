Masterchef Jürisi Somer Sivrioğlu’nun Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Acun Sadece Somer Şefe Ödeme Yapsa Bile… Haftalık Hesaba Yatan Para Öyle Böyle Değil…
Tv8 ekranlarının popüler yarışması Masterchef’te Somer Sivrioğlu’nun ne kadar kazandığı ortaya çıkınca gören duyan şok oldu! Yarışmadan parayı kıran Somer Sivrioğlu, sosyal medyayı resmen adıyla inletmeye başladı! Mehmet Yalçınkaya’nın kısa bir süre önce 60 bin lira haftalık kazanç elde ettiği iddia edilmişti ki, Somer Şef asıl şoku yaşattı! Peki, Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu haftalık ne kadar kazanç sağlıyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterhcef yarışmasında sonunda ilk turlar bitmişti. Yeni bölümüyle birlikte üçlü düellolara başlayacak olan yarışmada; yarışmacılar rakiplerini ezip geçmek ve şeflerden tam puan almak için kıyasıya mücadele verecekti. Kısa bir süre önce Mehmet Yalçınkaya’nın 60 bin lira aldığı ortaya çıkmıştı. Çok geçmeden Somer Sivrioğlu’nunda ne kadar kazandığı ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.