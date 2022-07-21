- 21 Tem 2022 - 23:51 G: 21 Tem 2022 - 23:52

Demet Özdemir Makyajsız Son Hali Dikkat Çekti! Hastalıktan Sonra Çöktü! Görenler Donup Kalıyor; Koluna Oğuzhan Koç Girmese… “Allah Yardımcın Olsun Demet!”

Demet Özdemir, kısa bir süre önce koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastalıktan sonra çöktüğü görülen Demet Özdemir’in son halini görenler donu kaldı! Koluna o ismin girmesiyle birlikte dengede durduğu görülen Demet Özdemir’e hayranları ise “Allah yardımcın olsun Demet, zor hastalık” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, isteme ve nişan töreni yapmışlardı. Nişan ve isteme töreninden hemen sonra ön balayına çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, tekne tatilinden paylaşımlarda bulunmuşlardı. Demet Özdemir, tatil dönüşünde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini çılgına çevirmişti. Peki, Demet Özdemir’in son durumu ne?

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21 Tem 2022 - 23:51 Ankara- Yaşam

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