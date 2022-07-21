Demet Özdemir Makyajsız Son Hali Dikkat Çekti! Hastalıktan Sonra Çöktü! Görenler Donup Kalıyor; Koluna Oğuzhan Koç Girmese… “Allah Yardımcın Olsun Demet!”
Demet Özdemir, kısa bir süre önce koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastalıktan sonra çöktüğü görülen Demet Özdemir’in son halini görenler donu kaldı! Koluna o ismin girmesiyle birlikte dengede durduğu görülen Demet Özdemir’e hayranları ise “Allah yardımcın olsun Demet, zor hastalık” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, isteme ve nişan töreni yapmışlardı. Nişan ve isteme töreninden hemen sonra ön balayına çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, tekne tatilinden paylaşımlarda bulunmuşlardı. Demet Özdemir, tatil dönüşünde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini çılgına çevirmişti. Peki, Demet Özdemir’in son durumu ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.