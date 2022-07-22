- 22 Tem 2022 - 23:03

Kardeşlerim Dizisine Kadir Yeniden Geri Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… Tüm Gerçekler Ortaya Çıkacak; Çetrefile Hazır Olun…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’nın yeniden yapımla anlaştığı ortaya çıktı! Yapımcının teklifine “Hayır” diyemeyen başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı, tüm gerçeklerin ortaya çıkması için bombaları patlatacak! Çetrefilli hikayesiyle ortalığı inletecek olan Kardeşlerim dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin sezon finali geçtiğimiz ay ekranlara gelmişti. Sonunda yüzleri gülen Asiye, Ömer ve Emel seyircileri ekran başına kilitlemişti. Hak ettikleri hayatı yaşayacak olan kardeşler, sonunda başlarını sokacak bir ev bulmuşlardı. Peki, kardeşlerin arasına Kadir karakteri yeniden katılacak mı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Tem 2022 - 23:03 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Duy Beni Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Reyting Meyting Dinlenmedi; “Yazıklar Olsun” O Sahnelerin Bedeli Çok Ağır Oldu! Yapımcı, Senarist, Yönetmen… mask
Duy Beni Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Reyting Meyting Dinlenmedi; “Yazıklar Olsun” O Sahnelerin Bedeli Çok Ağır Oldu! Yapımcı, Senarist, Yönetmen…
Üç Kız Kardeş Dizisinden Yürekleri Sızlatan Haber Geldi! Daha Çok Beklersiniz; Her Şey İptal Edildi! Başrol Oyuncusu İlk Kez Açıkladı, Olanlar Oldu! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Yürekleri Sızlatan Haber Geldi! Daha Çok Beklersiniz; Her Şey İptal Edildi! Başrol Oyuncusu İlk Kez Açıkladı, Olanlar Oldu!
Destan Dizisinden Acı Veren Haber! ATV’nin Eli Kolu Bağlandı! Sonu EDHO’dan Bile Beter Oldu! Yaşananlar Şok Ediyor! mask
Destan Dizisinden Acı Veren Haber! ATV’nin Eli Kolu Bağlandı! Sonu EDHO’dan Bile Beter Oldu! Yaşananlar Şok Ediyor!
Doya Doya Moda Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Doya Doya Moda Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda Yarışma Programı Hangi Kanalda, Hangi Günler Var? mask
Doya Doya Moda Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Doya Doya Moda Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda Yarışma Programı Hangi Kanalda, Hangi Günler Var?
Sadakatsiz Oyuncusundan Duygusal İtiraf! Meğer Günlerce Hatta Aylarca… Özge Özder İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Karıştı! Sette Öyle Bir Şey Olmuş Ki… mask
Sadakatsiz Oyuncusundan Duygusal İtiraf! Meğer Günlerce Hatta Aylarca… Özge Özder İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Karıştı! Sette Öyle Bir Şey Olmuş Ki…
Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi, Semerkand ve Buhara’ya gitti... mask
Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi, Semerkand ve Buhara’ya gitti...
Arka Sokaklar Dizisinden Akıl Almaz Veda! Hepsi Tek Tek Gidiyor; O İsimde Vedasını Duyurdu! 17 Yıllık Emek Çöp Oldu… “Güle Güle!” mask
Arka Sokaklar Dizisinden Akıl Almaz Veda! Hepsi Tek Tek Gidiyor; O İsimde Vedasını Duyurdu! 17 Yıllık Emek Çöp Oldu… “Güle Güle!”
Türk Televizyon Tarihinde Bomba Olay! İki Dizi Öyle Bir Biçimde Birleşecek Ki, Sosyal Medya Sallanacak; Ortalık Karışacak! mask
Türk Televizyon Tarihinde Bomba Olay! İki Dizi Öyle Bir Biçimde Birleşecek Ki, Sosyal Medya Sallanacak; Ortalık Karışacak!
Sevmek Zamanı Dizisi Neden Ekranlara Veda Etti? ATV Sonunda Açıkladı; Apar Topar Yayından Kaldırılmıştı… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Sevmek Zamanı Dizisi Neden Ekranlara Veda Etti? ATV Sonunda Açıkladı; Apar Topar Yayından Kaldırılmıştı… “Bu Kadarı da Pes!”
Gül Masalı Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 17 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gül Masalı Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 17 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Mehmet Şef Çıldırdı! Acun Ilıcalı’yla Tanıştığı Güne, Masterchef Yarışmasına Başladığına Lanet Ediyor! “Bıktım Bıktım!” mask
Masterchef Mehmet Şef Çıldırdı! Acun Ilıcalı’yla Tanıştığı Güne, Masterchef Yarışmasına Başladığına Lanet Ediyor! “Bıktım Bıktım!”
Şeyma Subaşı Meedo’dan Dekolte Resti! Barıştıktan Sonra Ayarı Verdi! Bikinili Paylaşım Yapmasına İzin Vermedi; “Ya Giyeceksin, Ya Giyecesin” Dedi! mask
Şeyma Subaşı Meedo’dan Dekolte Resti! Barıştıktan Sonra Ayarı Verdi! Bikinili Paylaşım Yapmasına İzin Vermedi; “Ya Giyeceksin, Ya Giyecesin” Dedi!
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma… mask
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma…
Megastar Tarkan 'Bi Güzellik' Yaptı... mask
Megastar Tarkan 'Bi Güzellik' Yaptı...
Alişan’ın Eşi Buse Varol Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Alişan’a 2 Dakikalık Videoda Öyle Şeyler Yaptı Ki… “Aman Alişan Görmesin!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Alişan’a 2 Dakikalık Videoda Öyle Şeyler Yaptı Ki… “Aman Alişan Görmesin!”
Defne Samyeli Kalça Dekolteli Bikinisiyle Yine Yaktı Yıktı! “Sen Yaşlanmak Nedir Bilmez Misin?” Fiziğiyle Akıları Aldı 50 KM Öteye Götürdü… mask
Defne Samyeli Kalça Dekolteli Bikinisiyle Yine Yaktı Yıktı! “Sen Yaşlanmak Nedir Bilmez Misin?” Fiziğiyle Akıları Aldı 50 KM Öteye Götürdü…
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çılgına Çevirdi! “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı… mask
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çılgına Çevirdi! “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı…
Seren Serengil Simsiyah Mayosuyla Nefes Kesti! “Tohma Yapıyorsun Bu Sporu!” 51’lik Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Göğüs Detayı… mask
Seren Serengil Simsiyah Mayosuyla Nefes Kesti! “Tohma Yapıyorsun Bu Sporu!” 51’lik Vücuduyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Göğüs Detayı…
Masterchef Mehmet Şef’ten Akıl Beyin Yakan Kural İhlali! Acun Anında Maaşından Kesti; Yaptığına Yapacağına Bin Pişman Oldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef’ten Akıl Beyin Yakan Kural İhlali! Acun Anında Maaşından Kesti; Yaptığına Yapacağına Bin Pişman Oldu! Neler Oluyor?
Esra Erol’dan Gelen İlan-ı Aşk Sosyal Medyayı Salladı! Eşini Yanına Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Nasip Olur Mu Be!” Neler Oluyor? mask
Esra Erol’dan Gelen İlan-ı Aşk Sosyal Medyayı Salladı! Eşini Yanına Alıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Nasip Olur Mu Be!” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kardeşlerim Dizisine Kadir Yeniden Geri Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… Tüm Gerçekler Ortaya Çıkacak; Çetrefile Hazır Olun… mask
Kardeşlerim Dizisine Kadir Yeniden Geri Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… Tüm Gerçekler Ortaya Çıkacak; Çetrefile Hazır Olun…
Masterchef Mehmet Şef Çıldırdı! Acun Ilıcalı’yla Tanıştığı Güne, Masterchef Yarışmasına Başladığına Lanet Ediyor! “Bıktım Bıktım!” mask
Masterchef Mehmet Şef Çıldırdı! Acun Ilıcalı’yla Tanıştığı Güne, Masterchef Yarışmasına Başladığına Lanet Ediyor! “Bıktım Bıktım!”
O Bankaya Geçen Emekliye Anında 5.500 TL Nakit Para Ödüyor! İşte Emekli Maaş Promosyon Şartları! Hemen Başvur, Hemen Al… mask
O Bankaya Geçen Emekliye Anında 5.500 TL Nakit Para Ödüyor! İşte Emekli Maaş Promosyon Şartları! Hemen Başvur, Hemen Al…
Şeyma Subaşı Meedo’dan Dekolte Resti! Barıştıktan Sonra Ayarı Verdi! Bikinili Paylaşım Yapmasına İzin Vermedi; “Ya Giyeceksin, Ya Giyecesin” Dedi! mask
Şeyma Subaşı Meedo’dan Dekolte Resti! Barıştıktan Sonra Ayarı Verdi! Bikinili Paylaşım Yapmasına İzin Vermedi; “Ya Giyeceksin, Ya Giyecesin” Dedi!
Altın Fiyatları Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, Artık 970 Liraya Bile Alınmayacak! Tam Tamına 1000 TL… mask
Altın Fiyatları Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, Artık 970 Liraya Bile Alınmayacak! Tam Tamına 1000 TL…
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma… mask
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL