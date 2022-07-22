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22 Tem 2022 - 23:03

Kardeşlerim Dizisine Kadir Yeniden Geri Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… Tüm Gerçekler Ortaya Çıkacak; Çetrefile Hazır Olun…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’nın yeniden yapımla anlaştığı ortaya çıktı! Yapımcının teklifine “Hayır” diyemeyen başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı, tüm gerçeklerin ortaya çıkması için bombaları patlatacak! Çetrefilli hikayesiyle ortalığı inletecek olan Kardeşlerim dizisinde neler oluyor?