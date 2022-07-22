- 22 Tem 2022 - 21:55

Yargı Dizisinin Ilgaz Savcı’sı Artık Tanınacak Bir Halde Değil! “Bir Kadın Gelsin, Değiştirsin Seni!” Gözler Kanıyor; Eski Halinden Eser Yok!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Savcı Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, artık tanınacak bir halde değil! Eski halinden eser bırakmayan başarılı oyuncuya, dizinin müziği olan “bir kadın gelir, değiştirir seni” sözlerine gönderme yaparak hayranlarından; “Bir kadın gelsin, değiştirsin seni ne olur” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yargı dizisinin sezon finali vermesiyle birlikte dizide Ilgaz Savcı’nın en büyük hayali olan karavan tatilini, Kaan Urgancıoğlu gerçekleştirmişti. Sezon finali yapan diziden karavanı alan Kaan Urgancıoğlu, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Yargı dizisinden hemen sonra imaj değişikliğine giden Kaan Urgancıoğlu, şok bir hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Tem 2022 - 21:55 Ankara- Yaşam

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