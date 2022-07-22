Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Tem 2022 - 21:55

Yargı Dizisinin Ilgaz Savcı’sı Artık Tanınacak Bir Halde Değil! “Bir Kadın Gelsin, Değiştirsin Seni!” Gözler Kanıyor; Eski Halinden Eser Yok!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Savcı Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, artık tanınacak bir halde değil! Eski halinden eser bırakmayan başarılı oyuncuya, dizinin müziği olan “bir kadın gelir, değiştirir seni” sözlerine gönderme yaparak hayranlarından; “Bir kadın gelsin, değiştirsin seni ne olur” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…