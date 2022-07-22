Şeyma Subaşı Meedo’dan Dekolte Resti! Barıştıktan Sonra Ayarı Verdi! Bikinili Paylaşım Yapmasına İzin Vermedi; “Ya Giyeceksin, Ya Giyecesin” Dedi!

Acun Ilıcalı’yla geçtiğimiz günlerde Bodrum’da görüntülenen Şeyma Subaşı, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. İkilinin kavga ettiği gündeme gelmişti ama Acun Ilıcalı bu iddiaları yalanlayarak; “Şeyma bana o sırada heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu” açıklamasında bulunmuştu. Subaşı ise konu hakkında bir açıklamada bulunmamıştı. Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?

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