- 22 Tem 2022 - 22:56

Şeyma Subaşı Meedo’dan Dekolte Resti! Barıştıktan Sonra Ayarı Verdi! Bikinili Paylaşım Yapmasına İzin Vermedi; “Ya Giyeceksin, Ya Giyecesin” Dedi!

Kısa bir süre önce Mısırlı iş insanı Meedo’yla barıştığı gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın dekolteli paylaşımlarına gelen ambargo, Meedo’ya yorumlandı! Bikinili bir paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı’nın sevgilisinin gömleğini giydiği de iddialar arasında yerini aldı! Şeyma Subaşı’yla barışan Meedo’nun bikinili paylaşım yaptırmaması ise “Ayarı vermiş” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla geçtiğimiz günlerde Bodrum’da görüntülenen Şeyma Subaşı, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. İkilinin kavga ettiği gündeme gelmişti ama Acun Ilıcalı bu iddiaları yalanlayarak; “Şeyma bana o sırada heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu” açıklamasında bulunmuştu. Subaşı ise konu hakkında bir açıklamada bulunmamıştı. Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu?

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22 Tem 2022 - 22:56 Ankara- Yaşam

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