- 22 Tem 2022 - 21:55

Duy Beni Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Reyting Meyting Dinlenmedi; “Yazıklar Olsun” O Sahnelerin Bedeli Çok Ağır Oldu! Yapımcı, Senarist, Yönetmen…

STAR TV ekranlarının yeni gözdesi Duy Beni dizisinden kahreden haber geldi! Dizinin final tarihinin ortaya çıkmasıyla birlikte seyirciler şoku yaşadı! Reytingleri oldukça yüksek olan Duy Beni dizisinin o sahnelerine gelen tepkilerin bedeli çok ağır oldu! “Yazıklar olsun” yorumlarını alan o sahnelerden sonra yapımcı, senarist ve yönetmeninin elleri kolları titremeye başlamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

Süreç Film tarafından ekranlara taşınan Duy Beni dizisinin başrollerinde ise Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Durul Bazan ve Murat Daltaban gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Perşembe akşamlarının yıldızı haline gelen Duy Beni dizisinden gelen final haberi herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Tem 2022 - 21:55 Ankara- Yaşam

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