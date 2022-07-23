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23 Tem 2022 - 00:00

Masterchef Danilo Zanna’nın Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Şefim Yarısını Ver, Kredimi Kapatayım!”

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te uzun yıllardır şeflik yapan Danilo Zanna’nın haftalık kazandığı ücret milyonlara adeta kafalara yedirtti. Öyle ki, Danilo Zanna’nın kazandığı parayı duyanlar dayanamayıp; “Şefim ne olur yarısını ver de kredimi kapatayım” yorumunda bulundu! Ne 30 bin kazanıyor, ne 40 bin! Tam tamına…