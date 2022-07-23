- 23 Tem 2022 - 00:00

Masterchef Danilo Zanna’nın Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Şefim Yarısını Ver, Kredimi Kapatayım!”

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te uzun yıllardır şeflik yapan Danilo Zanna’nın haftalık kazandığı ücret milyonlara adeta kafalara yedirtti. Öyle ki, Danilo Zanna’nın kazandığı parayı duyanlar dayanamayıp; “Şefim ne olur yarısını ver de kredimi kapatayım” yorumunda bulundu! Ne 30 bin kazanıyor, ne 40 bin! Tam tamına…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci turların yapıldığı Masterchef yarışmasında turu geçen isimler rahat bir nefes almıştı. Heyecanın doruklara yavaş yavaş çıktığı “Dünyanın en zor yemek yarışması” olan Masterchef’te jüri olarak bulunan Danilo Zanna’nın ne kadar kazandığı sonunda ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Tem 2022 - 00:00 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çılgına Çevirdi! “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı… mask
Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çılgına Çevirdi! “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı…
Masterchef Mehmet Şef’ten Akıl Beyin Yakan Kural İhlali! Acun Anında Maaşından Kesti; Yaptığına Yapacağına Bin Pişman Oldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef’ten Akıl Beyin Yakan Kural İhlali! Acun Anında Maaşından Kesti; Yaptığına Yapacağına Bin Pişman Oldu! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Gözyaşlarına Boğan Olay! Somer Şef Ne Diyeceğini Bilemedi; Boğazı Düğüm Düğüm Oldu! Meğer… mask
Masterchef Yarışmasında Gözyaşlarına Boğan Olay! Somer Şef Ne Diyeceğini Bilemedi; Boğazı Düğüm Düğüm Oldu! Meğer…
Masterchef Mehmet Şef Hastanelik Oldu! Apar Topar Müdahalede Bulundular Ama… Son Durumu Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef Hastanelik Oldu! Apar Topar Müdahalede Bulundular Ama… Son Durumu Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
Survivor Ayşe Masterchef'e Gelin Gidiyor! Sergen İtirafı Sonunda Geldi! Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramadı... İsteme ve Nişan Töreni Yaptıkları Konuşuluyordu! mask
Survivor Ayşe Masterchef'e Gelin Gidiyor! Sergen İtirafı Sonunda Geldi! Sevgilisini Yere Göğe Sığdıramadı... İsteme ve Nişan Töreni Yaptıkları Konuşuluyordu!
Masterchef Yarışmasında Eda Ece Şoku! Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya Resmen Dondu Kaldı! Dilara Kavadar'ın Güzelliğiyle Hayran Bıraktı! Meğer Binbir Gece Yıldızıymış.... mask
Masterchef Yarışmasında Eda Ece Şoku! Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya Resmen Dondu Kaldı! Dilara Kavadar'ın Güzelliğiyle Hayran Bıraktı! Meğer Binbir Gece Yıldızıymış....
Masterchef Yarışmasında Yüzleri Kıpkırmızı Eden; Utanç Verici Olay! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı; Apar Topar Gönderildi! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasında Yüzleri Kıpkırmızı Eden; Utanç Verici Olay! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı; Apar Topar Gönderildi! Neler Oldu Neler…
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki…Seyirci Şokta... mask
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki…Seyirci Şokta...
MasterChef Atike Bozyaka'nın Babasıyla ilgili Anlattıkları Şaşırttı! Mide Bulandıran Olay! Yarışmacının Anlattıkları Kanal Değiştirtti! “Yazıklar Olsun!” mask
MasterChef Atike Bozyaka'nın Babasıyla ilgili Anlattıkları Şaşırttı! Mide Bulandıran Olay! Yarışmacının Anlattıkları Kanal Değiştirtti! “Yazıklar Olsun!”
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Acun Sadece Mehmet Şefe Ödeme Yapsa Bile… Haftalık Hesaba Yatan Para Öyle Böyle Değil… mask
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Acun Sadece Mehmet Şefe Ödeme Yapsa Bile… Haftalık Hesaba Yatan Para Öyle Böyle Değil…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Bomba İtiraf! Selen Görgüzel Sustu, Sustu Ama En Sonunda Patladı; Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Sünnet Derisi… mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Bomba İtiraf! Selen Görgüzel Sustu, Sustu Ama En Sonunda Patladı; Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Sünnet Derisi…
Rapçi Murda'dan Seyirciye Büyük Tepki! Hadise Kıpkırmızı Oldu! Nasıl Para Kazandığını Unuttu! “Fakir Mi Duruyorum Oradan Bakınca?” mask
Rapçi Murda'dan Seyirciye Büyük Tepki! Hadise Kıpkırmızı Oldu! Nasıl Para Kazandığını Unuttu! “Fakir Mi Duruyorum Oradan Bakınca?”
Demet Özdemir’den Biricik Aşkı Oğuzhan Koç’a Dudak Uçuklatan Jest! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Demet Özdemir’den Biricik Aşkı Oğuzhan Koç’a Dudak Uçuklatan Jest! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
50'lik Defne Samyeli Kalça Dekolteli Bikinisiyle Yine Yaktı Yıktı! “Sen Yaşlanmak Nedir Bilmez Misin?” Fiziğiyle Akıları Aldı 50 KM Öteye Götürdü… mask
50'lik Defne Samyeli Kalça Dekolteli Bikinisiyle Yine Yaktı Yıktı! “Sen Yaşlanmak Nedir Bilmez Misin?” Fiziğiyle Akıları Aldı 50 KM Öteye Götürdü…
Alişan’ın Eşi Buse Varol'un Paylaşımı Şok Etti! Alişan’a 2 Dakikalık Videoda Öyle Şeyler Yaptı Ki…Sosyal Medya Ayağı Kalktı “Aman Alişan Görmesin!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol'un Paylaşımı Şok Etti! Alişan’a 2 Dakikalık Videoda Öyle Şeyler Yaptı Ki…Sosyal Medya Ayağı Kalktı “Aman Alişan Görmesin!”
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Dapdar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yasmin Erbil Fiziğiyle Yine Şov Yaptı… "Bir Beden Büyük Alsaydın!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Dapdar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Yasmin Erbil Fiziğiyle Yine Şov Yaptı… "Bir Beden Büyük Alsaydın!”
Kardeşlerim Dizisine Kadir Yeniden Geri Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… Tüm Gerçekler Ortaya Çıkacak; Çetrefile Hazır Olun… mask
Kardeşlerim Dizisine Kadir Yeniden Geri Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki… Tüm Gerçekler Ortaya Çıkacak; Çetrefile Hazır Olun…
Masterchef Mehmet Şef Çıldırdı! Acun Ilıcalı’yla Tanıştığı Güne, Masterchef Yarışmasına Başladığına Lanet Ediyor! “Bıktım Bıktım!” mask
Masterchef Mehmet Şef Çıldırdı! Acun Ilıcalı’yla Tanıştığı Güne, Masterchef Yarışmasına Başladığına Lanet Ediyor! “Bıktım Bıktım!”
Şeyma Subaşı Meedo’dan Dekolte Resti! Barıştıktan Sonra Ayarı Verdi! Bikinili Paylaşım Yapmasına İzin Vermedi; “Ya Giyeceksin, Ya Giyecesin” Dedi! mask
Şeyma Subaşı Meedo’dan Dekolte Resti! Barıştıktan Sonra Ayarı Verdi! Bikinili Paylaşım Yapmasına İzin Vermedi; “Ya Giyeceksin, Ya Giyecesin” Dedi!
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma… mask
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 Fiyat Listesi mask
Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Üstüne İndirim Haberi! 5 TL Yeni indirim Açıklandı! Shell, BP, Opet, PO, Total 23 Temmuz 2022 Fiyat Listesi
EYT'de Son Tarih Basına Sızdı! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek? mask
EYT'de Son Tarih Basına Sızdı! Emeklilik Formül Açıklandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? Kimler Emekli Olabilecek?
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Bomba İtiraf! Selen Görgüzel Sustu, Sustu Ama En Sonunda Patladı; Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Sünnet Derisi… mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Bomba İtiraf! Selen Görgüzel Sustu, Sustu Ama En Sonunda Patladı; Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Sünnet Derisi…
Rapçi Murda'dan Seyirciye Büyük Tepki! Hadise Kıpkırmızı Oldu! Nasıl Para Kazandığını Unuttu! “Fakir Mi Duruyorum Oradan Bakınca?” mask
Rapçi Murda'dan Seyirciye Büyük Tepki! Hadise Kıpkırmızı Oldu! Nasıl Para Kazandığını Unuttu! “Fakir Mi Duruyorum Oradan Bakınca?”
Demet Özdemir’den Biricik Aşkı Oğuzhan Koç’a Dudak Uçuklatan Jest! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Demet Özdemir’den Biricik Aşkı Oğuzhan Koç’a Dudak Uçuklatan Jest! İsteme ve Nişan Töreninden Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
50'lik Defne Samyeli Kalça Dekolteli Bikinisiyle Yine Yaktı Yıktı! “Sen Yaşlanmak Nedir Bilmez Misin?” Fiziğiyle Akıları Aldı 50 KM Öteye Götürdü… mask
50'lik Defne Samyeli Kalça Dekolteli Bikinisiyle Yine Yaktı Yıktı! “Sen Yaşlanmak Nedir Bilmez Misin?” Fiziğiyle Akıları Aldı 50 KM Öteye Götürdü…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL