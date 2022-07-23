Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Tem 2022 - 22:20

Survivor Nisa’nın Kardeşini Gören Ne Diyeceğini Şaşırıyor! Hem Çok Benziyorlar Hem Hiç Benzemiyorlar! Defalarca Adı Geçmişti; Pozları Şok Etti!

Survivor yarışmasının 12 yıl sonra ilk kadın şampiyonu Nisa Bölükbaşı, kardeşiyle milyonları şok içerisinde bıraktı. Hem çok benzeyen hem de hiç benzemeyen Nisa Bölükbaşı ve kardeşi, sosyal medyayı salladı geçti! Survivor yarışmasında adı defalarca kez geçen Bölükbaşı’nın kardeşi Nida Bölükbaşı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…