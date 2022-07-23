- 23 Tem 2022 - 22:20

Survivor Nisa’nın Kardeşini Gören Ne Diyeceğini Şaşırıyor! Hem Çok Benziyorlar Hem Hiç Benzemiyorlar! Defalarca Adı Geçmişti; Pozları Şok Etti!

Survivor yarışmasının 12 yıl sonra ilk kadın şampiyonu Nisa Bölükbaşı, kardeşiyle milyonları şok içerisinde bıraktı. Hem çok benzeyen hem de hiç benzemeyen Nisa Bölükbaşı ve kardeşi, sosyal medyayı salladı geçti! Survivor yarışmasında adı defalarca kez geçen Bölükbaşı’nın kardeşi Nida Bölükbaşı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında zorlu mücadele 30 Haziran’da tamamlanmıştı. Survivor yarışmasına 2020 döneminde sevgili olduğu Barış Murat Yağcı’yla ve Survivor 2022 yarışmasına sevgili olduğu Ogeday Girişken’le birlikte gelen Nisa Bölükbaşı, ailesini çok özlediğini, özellikle kardeşini çok özlediğini dile getirmişti. Survivor yarışmasından sonra sık sık bir araya gelen Nisa – Nida Bölükbaşı kardeşler; herkesi şok içerisinde bırakacak bir paylaşıma yer verdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Tem 2022 - 22:20 Ankara- Yaşam

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