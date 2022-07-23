Survivor Nisa’nın Kardeşini Gören Ne Diyeceğini Şaşırıyor! Hem Çok Benziyorlar Hem Hiç Benzemiyorlar! Defalarca Adı Geçmişti; Pozları Şok Etti!
Survivor yarışmasının 12 yıl sonra ilk kadın şampiyonu Nisa Bölükbaşı, kardeşiyle milyonları şok içerisinde bıraktı. Hem çok benzeyen hem de hiç benzemeyen Nisa Bölükbaşı ve kardeşi, sosyal medyayı salladı geçti! Survivor yarışmasında adı defalarca kez geçen Bölükbaşı’nın kardeşi Nida Bölükbaşı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında zorlu mücadele 30 Haziran’da tamamlanmıştı. Survivor yarışmasına 2020 döneminde sevgili olduğu Barış Murat Yağcı’yla ve Survivor 2022 yarışmasına sevgili olduğu Ogeday Girişken’le birlikte gelen Nisa Bölükbaşı, ailesini çok özlediğini, özellikle kardeşini çok özlediğini dile getirmişti. Survivor yarışmasından sonra sık sık bir araya gelen Nisa – Nida Bölükbaşı kardeşler; herkesi şok içerisinde bırakacak bir paylaşıma yer verdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.