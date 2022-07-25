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25 Tem 2022 - 23:55

Survivor Ayşe Hamile Mi? Masterchef Sergen’le Apar Topar İsteme ve Nişan Yaptığı Konuşuluyordu… Sosyal Medya Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel için bomba bir iddia ortaya atıldı! Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen’le apar topar nikah ve isteme töreni yaptığı konuşulan Ayşe Yüksel’in şimdide hamile olduğuna dair iddialar sosyal medyayı salladı! Twitter’da ve Instagram’da büyük ses getiren bu iddianın ardından gözler Ayşe Yüksel’e döndü! Peki, neler oluyor?