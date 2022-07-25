- 25 Tem 2022 - 23:55 G: 25 Tem 2022 - 23:58

Survivor Ayşe Hamile Mi? Masterchef Sergen’le Apar Topar İsteme ve Nişan Yaptığı Konuşuluyordu… Sosyal Medya Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel için bomba bir iddia ortaya atıldı! Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen’le apar topar nikah ve isteme töreni yaptığı konuşulan Ayşe Yüksel’in şimdide hamile olduğuna dair iddialar sosyal medyayı salladı! Twitter’da ve Instagram’da büyük ses getiren bu iddianın ardından gözler Ayşe Yüksel’e döndü! Peki, neler oluyor?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor yarışmasında iki sene üst üste geçiren Ayşe Yüksel, milyonların kalbinde taht kurmuştu. Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen Ayşe Yüksel’in Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen’le aşk yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı. Aşk iddialarına halen bir cevap gelmezken; şimdide Ayşe Yüksel’in hamile olduğu gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Tem 2022 - 23:55 Ankara- Yaşam

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