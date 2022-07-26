- 26 Tem 2022 - 16:30

Hande Erçel’den Bomba Aşk Göndermesi! Kerem Bürsin Mi, Kaan Yıldırım Mı? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Aşka Gelince Yaptı Yapacağını…

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel’den gelen bomba aşk göndermesi sosyal medyayı resmen salladı! Hayranlarının aklında ise “Kerem Bürsin mi, Kaan Yıldırım’a mı geldi bu gönderme?” soruları belirdi! Aşka gelince yaptığıyla ağızları açık bırakan Hande Erçel, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kerem Bürsin’le Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel, ilk sezon boyunca aşk iddialarına karışmıştı ama ikinci sezona girmeden hemen önce ikili baş başa Maldivler tatiline çıkmışlardı. Birlikte pozlar paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, hayranlarını şok içerisinde bırakmışlardı. İkilinin evleneceklerinin düşündüğü günlerde gelen ayrılık kararı sevenlerini yerle bir etmişti. Kerem Bürsin’den yaklaşık üç hafta sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlamıştı. Oyuncu Kaan Yıldırım’dan da ayrılma kararı alan Hande Erçel, öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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26 Tem 2022 - 16:30 Ankara- Yaşam

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