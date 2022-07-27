- 27 Tem 2022 - 11:17

Alişan’ın Eşi Buse Varol Boynunda 3 Villa Taşıyor! Alişan Kesenin Ağzını Biricik Aşkı İçin Açtıkça Açtı! “Kaç Tane Aç Doyar O Paraya!”

Güzelliğiyle milyonları mest eden Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyayı resmen salladı geçti. Boynunda 3 tane villa taşıyan Buse Varol, sosyal medyayı salladı! Alişan’ın kesenin ağzını açtığı gündeme bomba gibi düşerken; gören duyan “Kaç tane aç doyar bu paraya” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

3 yıl sonra ilk kez setlere çıkacak olan Buse Varol, şimdilerde ise eşi ve çocuklarıyla Bodrum’da tatilde! Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Buse Varol’un boynundaki kolyenin 3 lüks villa değerinde olması şok etkisi yarattı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Tem 2022 - 11:17 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler! mask
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler!
Survivor Ayşe Kalçasını Sımsıkı Saran Taytıyla Vücut Şov Yaptı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu, Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Survivor’daki Pasaklı Halinden Eser Yok!” mask
Survivor Ayşe Kalçasını Sımsıkı Saran Taytıyla Vücut Şov Yaptı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu, Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Survivor’daki Pasaklı Halinden Eser Yok!”
Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Candaş Tolga Işık’ın Memleketi… mask
Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Candaş Tolga Işık’ın Memleketi…
Şeyma Subaşı Duş Sonrası Bornozuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki, Ortam Alev Alev! Ayrıldığını Çırılçıplak Duyurmuştu; Barıştığını… Banyodan Boydan… mask
Şeyma Subaşı Duş Sonrası Bornozuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki, Ortam Alev Alev! Ayrıldığını Çırılçıplak Duyurmuştu; Barıştığını… Banyodan Boydan…
Aileler Yarışıyor Program Sunucusu Asuman Krause Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Asuman Krause Evli Mi, Aslen Nereli Meğer Mankenlik… mask
Aileler Yarışıyor Program Sunucusu Asuman Krause Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Asuman Krause Evli Mi, Aslen Nereli Meğer Mankenlik…
Usta Oyuncu İpek Bilgin'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Özcan Deniz ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer mask
Usta Oyuncu İpek Bilgin'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Özcan Deniz ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Büyük Sürpriz! 1 Milyon Liralık Saatten Sonra Kesenin Ağzını Daha Fazla Açtı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor… mask
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Büyük Sürpriz! 1 Milyon Liralık Saatten Sonra Kesenin Ağzını Daha Fazla Açtı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor…
Barış Arduç’un Kayınvalidesini Görenler Şaştı Kaldı! Karnı Burnunda Olan Güpse Özay’ın Biricik Annesinin Gülüşü, Bakışını Tıpkı O.... “Vay Be!” mask
Barış Arduç’un Kayınvalidesini Görenler Şaştı Kaldı! Karnı Burnunda Olan Güpse Özay’ın Biricik Annesinin Gülüşü, Bakışını Tıpkı O.... “Vay Be!”
Serdar Ortaç hayalindeki kadını açıkladı! Son Kararıyla Eski Eşini ve Eski Sevgilisini Yerin Dibine Sokacak! “Bundan Sonra Esmer…” Dedi ve… mask
Serdar Ortaç hayalindeki kadını açıkladı! Son Kararıyla Eski Eşini ve Eski Sevgilisini Yerin Dibine Sokacak! “Bundan Sonra Esmer…” Dedi ve…
Kapıcılar Kralı’nın Kızıl Afeti Sevdağ Ferdağ Yıllara Meydan Okuyor! Son Halini Görenler Şoktan Şoka Girdi! Sevdağ Ferdağ Kaç Yaşında… mask
Kapıcılar Kralı’nın Kızıl Afeti Sevdağ Ferdağ Yıllara Meydan Okuyor! Son Halini Görenler Şoktan Şoka Girdi! Sevdağ Ferdağ Kaç Yaşında…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Çok sayıda il 40 Dereceyi Aşacak! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? İşte Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri mask
Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Çok sayıda il 40 Dereceyi Aşacak! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? İşte Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri
Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Sessiz Sedasız Kalbe Sızan O Burçlar… mask
Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Sessiz Sedasız Kalbe Sızan O Burçlar…
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü…
Survivor Ayşe Kalçasını Sımsıkı Saran Taytıyla Vücut Şov Yaptı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu, Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Survivor’daki Pasaklı Halinden Eser Yok!” mask
Survivor Ayşe Kalçasını Sımsıkı Saran Taytıyla Vücut Şov Yaptı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu, Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Survivor’daki Pasaklı Halinden Eser Yok!”
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler! mask
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler!
MasterChef'in 3'lü Jürisinin Aldığı Maaş Miktarı Dudak Uçuklattı? Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Ne Kadar Kazanıyor Biliyor Musunuz? Görünce Yok Artık Diyeceksiniz... mask
MasterChef'in 3'lü Jürisinin Aldığı Maaş Miktarı Dudak Uçuklattı? Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Ne Kadar Kazanıyor Biliyor Musunuz? Görünce Yok Artık Diyeceksiniz...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL