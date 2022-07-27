Alişan’ın Eşi Buse Varol Boynunda 3 Villa Taşıyor! Alişan Kesenin Ağzını Biricik Aşkı İçin Açtıkça Açtı! “Kaç Tane Aç Doyar O Paraya!”

3 yıl sonra ilk kez setlere çıkacak olan Buse Varol, şimdilerde ise eşi ve çocuklarıyla Bodrum’da tatilde! Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Buse Varol’un boynundaki kolyenin 3 lüks villa değerinde olması şok etkisi yarattı!

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