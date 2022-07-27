27 Tem 2022 - 11:17
Alişan’ın Eşi Buse Varol Boynunda 3 Villa Taşıyor! Alişan Kesenin Ağzını Biricik Aşkı İçin Açtıkça Açtı! “Kaç Tane Aç Doyar O Paraya!”
Güzelliğiyle milyonları mest eden Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyayı resmen salladı geçti. Boynunda 3 tane villa taşıyan Buse Varol, sosyal medyayı salladı! Alişan’ın kesenin ağzını açtığı gündeme bomba gibi düşerken; gören duyan “Kaç tane aç doyar bu paraya” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
3 yıl sonra ilk kez setlere çıkacak olan Buse Varol, şimdilerde ise eşi ve çocuklarıyla Bodrum’da tatilde! Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Buse Varol’un boynundaki kolyenin 3 lüks villa değerinde olması şok etkisi yarattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.