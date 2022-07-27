Seda Sayan ve Eşi Çağlar Ökten'in Aşk Tatili Taz Gaz Sürüyor! Bikinili Pozlarıyla Genç Kızlara Meydan Okuyor!
Geçtiğimiz günlerde tatil için Hollanda’ya giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, bu kez tatil için Mikonos’u seçti. Evlendiklerinden beri her fırsatta tatilde olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden Mikonos pozu da gecikmedi. Seda Sayan’ın o fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları ise, gündeme bir kez daha “yaş” mevzusunu getirdi. İşte Seda Sayan'dan son detaylar...
Geçtiğimiz günlerde tatil için Hollanda’ya giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, bu kez tatil için Mikonos’u seçti. Evlendiklerinden beri her fırsatta tatilde olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden Mikonos pozu da gecikmedi. Seda Sayan’ın o fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları ise, gündeme bir kez daha “yaş” mevzusunu getirdi. Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti ne paylaştı? Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nasıl poz verdi? Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin fotoğraflarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
27 Tem 2022 - 19:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.