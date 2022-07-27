Seda Sayan ve Eşi Çağlar Ökten'in Aşk Tatili Taz Gaz Sürüyor! Bikinili Pozlarıyla Genç Kızlara Meydan Okuyor!

Geçtiğimiz günlerde tatil için Hollanda’ya giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, bu kez tatil için Mikonos’u seçti. Evlendiklerinden beri her fırsatta tatilde olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden Mikonos pozu da gecikmedi. Seda Sayan’ın o fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları ise, gündeme bir kez daha “yaş” mevzusunu getirdi. Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti ne paylaştı? Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nasıl poz verdi? Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin fotoğraflarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…