- 02 Ağu 2022 - 12:22

Alüminyum ve Bakır Hurda Fiyatlarına Zam Mı Geldi! Görenler Şaştı Kaldı... Alüminyum Hurda Kilosu Kaç TL? İşte Güncel Alüminyum ve Bakır Fiyatları…

Emtia piyasalarındaki hareketlilik metallerden yapılan hurda fiyatlarını da etkiliyor. Özellikle bakır bazlı hurdaların fiyatı, bugün itibariyle bir hayli yükselmiş bulunuyor. Öte yandan aynı artış alüminyum hurdasında görülüyor. İşte bu değerli metallerin son fiyat bilgisi...

Emtia piyasalarındaki hareketlilik metallerden yapılan hurda fiyatlarını da etkiliyor. Özellikle bakır bazlı hurdaların fiyatı, bugün itibariyle bir hayli yükselmiş bulunuyor. Öte yandan aynı artış alüminyum hurdasında görülüyor. Peki, alüminyum ve bakır hurda fiyatlarına zam mı geldi? alüminyum hurda kilosu kaç TL? İşte güncel alüminyum ve bakır fiyatları…

02 Ağu 2022 - 12:22 - Gündem

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A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
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30 Ağustos Tatil Mi, Hangi Güne Denk Geliyor? 29 Ağustos Pazartesi Tatil Mi? Zafer Bayramı Tatili 4 Gün Mü?
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Sigaraya (BUGÜN) Zam Mı Geldi! Özgür Aybaş İlk Kez Duyurdu! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 2 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigaraya (BUGÜN) Zam Mı Geldi! Özgür Aybaş İlk Kez Duyurdu! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 2 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklandı... mask
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A101 Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi!
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