Alüminyum ve Bakır Hurda Fiyatlarına Zam Mı Geldi! Görenler Şaştı Kaldı... Alüminyum Hurda Kilosu Kaç TL? İşte Güncel Alüminyum ve Bakır Fiyatları…

Emtia piyasalarındaki hareketlilik metallerden yapılan hurda fiyatlarını da etkiliyor. Özellikle bakır bazlı hurdaların fiyatı, bugün itibariyle bir hayli yükselmiş bulunuyor. Öte yandan aynı artış alüminyum hurdasında görülüyor. Peki, alüminyum ve bakır hurda fiyatlarına zam mı geldi? alüminyum hurda kilosu kaç TL? İşte güncel alüminyum ve bakır fiyatları…