Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Tem 2022 - 16:05

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Basına Sızan O Görseller Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! “Barışında Evlenin Artık!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ve aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in hiç görülmemiş bir görseli basına sızınca görenler şok içerisinde kaldı! Basına sızan o görüntü, yüreklerin sızlamasına neden oldu! Sosyal medya kullanıcıları ise görüntüler karşısında “Barışında evlenin artık” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…