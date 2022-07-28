Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Basına Sızan O Görseller Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! “Barışında Evlenin Artık!”
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ve aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in hiç görülmemiş bir görseli basına sızınca görenler şok içerisinde kaldı! Basına sızan o görüntü, yüreklerin sızlamasına neden oldu! Sosyal medya kullanıcıları ise görüntüler karşısında “Barışında evlenin artık” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ilk sezon arasında birlikte tatile çıkmışlardı. Maldivlerde tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Maldivler tatilinden sonra el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, çok geçmeden aşk yaşadıklarını açıklamışlardı. İkilinin birlikte oldukları dönemlerden bir görsel ortaya çıkınca görenler şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.