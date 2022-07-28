Sıfır Otomobil Fiyatları İndirime Girecek Mi? Sıfır Arabalar Ucuzlayacak Mı, ÖTV İndirimi Gelecek Mi? İşte En Çok Satılan Sıfır Araç Fiyatları…
Bir süredir sürekli olarak zam alan sıfır arabalar, Türkiye’deki vatandaşları Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) indirim beklentisine soktu. Araç fiyatlarının üzerinde önemli bir yük olan ÖTV’nin kaldırılması halinde fiyatların epeyce düşecek olması, vatandaşları şimdiden heyecanlandırdı. İşte sıfır otomobillerde gerçekleşmesi düşünülen indirimin detayları...
Bir süredir sürekli olarak zam alan sıfır arabalar, Türkiye’deki vatandaşları Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) indirim beklentisine soktu. Araç fiyatlarının üzerinde önemli bir yük olan ÖTV’nin kaldırılması halinde fiyatların epeyce düşecek olması, vatandaşları şimdiden heyecanlandırdı. Öte yandan özellikle geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayınlanan ÖTV düzenlemesi, vatandaşları otomobiller konusunda da meraklandırdı. Peki, sıfır otomobil fiyatları indirime girecek mi? Sıfır arabalar ucuzlayacak mı, ÖTV indirimi gelecek mi? İşte en çok satılan sıfır araç fiyatları…
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28 Tem 2022 - 23:11 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.