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31 Tem 2022 - 21:45

Demet Özdemir'in Buğra Gülsoy ile Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Oğuzhan Koç'u Çileden Çıkardı! Tepkiler Arka Arkaya Geldi… “Evli Barklı Olacaksın!”

Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ilişkilerinde büyük bir çatlak oluşturdu. Sevişme görüntüleriyle milyonları çileden çıkaran Demet Özdemir’e tepkiler arka arkaya geldi. Birçok kişi Demet Özdemir’in o hallerini görünce; “Evli barklı kadınsın! Hiç yakışmıyor” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…