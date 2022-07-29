Masterchef Gülistan Bu Seferde Mehmet Şefin Burnundan Getirdi! “Yalanları” Tek Tek İfşa Olmuştu! Neredeyse Şefleri Dövecekti! Neler Oldu Neler…

Masterchef yarışmasının ilk turunda Şalk, çevresinde bir tane bile arkadaşının olmadığını, arkadaş olarak gördüğü bir isminse kendisine ihanet ettiğini dile getirmişti. Telefon ve sosyal medya hesabını kullanmadığını açıklayan Gülistan Şalk, Mehmet Yalçınkaya’yı şok içerisinde bırakmıştı. Şalk’ın açıklamalarından kısa bir süre sonra bir Twitter hesabı; Şalk’ın telefonu olduğunu ama ailesinden gizlediğini açıklamıştı.

Yayın sırasında yapmış olduğu açıklamaların çoğunun yalan olduğunu dile getiren hesap herkesin ağzını açık bırakmıştı. İkinci turda yine fırtınalar estiren Gülistan Şalk, Mehmet Yalçınkaya’yı çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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