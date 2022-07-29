- 29 Tem 2022 - 13:46

Masterchef Gülistan Bu Seferde Mehmet Şefin Burnundan Getirdi! “Yalanları” Tek Tek İfşa Olmuştu! Neredeyse Şefleri Dövecekti! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’in ilk turuna damgasını vuran Gülistan Şalk, ikinci turda ise Mehmet Yalçınkaya’nın resmen burnundan getirdi. İlk turda açıklamış olduklarıyla birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandıran Şalk’ın ifşalara göre yalanları tek tek ortaya çıkmıştı. İkinci turda kıyametleri yeniden koparan Gülistan Şalk’ın hal ve hareketlerinden dolayı birçok kişi “Neredeyse şeflere dövecekti” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Masterchef yarışmasının ilk turunda Şalk, çevresinde bir tane bile arkadaşının olmadığını, arkadaş olarak gördüğü bir isminse kendisine ihanet ettiğini dile getirmişti. Telefon ve sosyal medya hesabını kullanmadığını açıklayan Gülistan Şalk, Mehmet Yalçınkaya’yı şok içerisinde bırakmıştı. Şalk’ın açıklamalarından kısa bir süre sonra bir Twitter hesabı; Şalk’ın telefonu olduğunu ama ailesinden gizlediğini açıklamıştı.

Yayın sırasında yapmış olduğu açıklamaların çoğunun yalan olduğunu dile getiren hesap herkesin ağzını açık bırakmıştı. İkinci turda yine fırtınalar estiren Gülistan Şalk, Mehmet Yalçınkaya’yı çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Tem 2022 - 13:46 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Evliliğinde Aldatma Şoku! Mesajlar Tek Tek İfşa Oldu; “Selin’e Bu Kadar Özür Dilesen Çoluk Çocuk Sahibi Olmuştunuz!” mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Evliliğinde Aldatma Şoku! Mesajlar Tek Tek İfşa Oldu; “Selin’e Bu Kadar Özür Dilesen Çoluk Çocuk Sahibi Olmuştunuz!”
Survivor Nisa ve Ogeday’dan Ayrılık Açıklaması Geldi! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Son Paylaşımları Olay Yarattı! Hayranları Çoktan Gelinlik Seçmeye Başlamıştı Ama… mask
Survivor Nisa ve Ogeday’dan Ayrılık Açıklaması Geldi! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Son Paylaşımları Olay Yarattı! Hayranları Çoktan Gelinlik Seçmeye Başlamıştı Ama…
İbrahim Tatlıses'in Devlete Birikmiş Borcu Dudak Uçuklattı! Önce Oğlundan Sonra O Titreten Haber! Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses'in Devlete Birikmiş Borcu Dudak Uçuklattı! Önce Oğlundan Sonra O Titreten Haber! Neler Oluyor?
Demet Özdemir'in Buğra Gülsoy ile Sevişme Görüntüleri Şok Etti! Oğuzhan Koç'u Çileden Çıkardı! Tepkiler Arka Arkaya Geldi… “Evli Barklı Olacaksın!” mask
Demet Özdemir'in Buğra Gülsoy ile Sevişme Görüntüleri Şok Etti! Oğuzhan Koç'u Çileden Çıkardı! Tepkiler Arka Arkaya Geldi… “Evli Barklı Olacaksın!”
Hadise Yine Tüm Zarafetini Konuşturdu; Yorumlar Olay Oldu! “Babamdan Fırça Yerken Baktığım Halı Değil Mi O?” Blazer Ceketiyle... mask
Hadise Yine Tüm Zarafetini Konuşturdu; Yorumlar Olay Oldu! “Babamdan Fırça Yerken Baktığım Halı Değil Mi O?” Blazer Ceketiyle...
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilerden Vazgeçmiyor! 2 Çocuktan Sonra Bambaşka Birisi Oldu… “Cin Mi Çarptı?” Pozları Dehşete Düşürdü… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilerden Vazgeçmiyor! 2 Çocuktan Sonra Bambaşka Birisi Oldu… “Cin Mi Çarptı?” Pozları Dehşete Düşürdü…
Survivor Ayşe Yüksel’den Trafik Kazası Açıklaması Aracı Perte Çıkmış; Ölümlerden Dönmüştü… Son Hali Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Yüksel’den Trafik Kazası Açıklaması Aracı Perte Çıkmış; Ölümlerden Dönmüştü… Son Hali Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor?
Seren Serengil İçin Söylemezsem Olmaz Kariyeri Bitti! “Sizinle Mi Uğraşacağım Be!” Dedi; Noktayı Koydu! Öyle Bir Projeyle Dönüyor Ki… mask
Seren Serengil İçin Söylemezsem Olmaz Kariyeri Bitti! “Sizinle Mi Uğraşacağım Be!” Dedi; Noktayı Koydu! Öyle Bir Projeyle Dönüyor Ki…
Akaryakıt Fiyatlarında Dev İndirim! Benzin – Motorin Tam Tamına 6 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 29 Temmuz Fiyat Listesi! mask
Akaryakıt Fiyatlarında Dev İndirim! Benzin – Motorin Tam Tamına 6 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 29 Temmuz Fiyat Listesi!
Ünlü Sanatçı İlhan İrem Hayatını Kaybetti! İlhan İrem Bakın Kaç Yaşındaydı? İlhan İrem’in Hastalığı Nedir? İlhan İrem Neden Vefat Etti! mask
Ünlü Sanatçı İlhan İrem Hayatını Kaybetti! İlhan İrem Bakın Kaç Yaşındaydı? İlhan İrem’in Hastalığı Nedir? İlhan İrem Neden Vefat Etti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
Masterchef Gülistan Bu Seferde Mehmet Şefin Burnundan Getirdi! “Yalanları” Tek Tek İfşa Olmuştu! Neredeyse Şefleri Dövecekti! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Gülistan Bu Seferde Mehmet Şefin Burnundan Getirdi! “Yalanları” Tek Tek İfşa Olmuştu! Neredeyse Şefleri Dövecekti! Neler Oldu Neler…
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Evliliğinde Aldatma Şoku! Mesajlar Tek Tek İfşa Oldu; “Selin’e Bu Kadar Özür Dilesen Çoluk Çocuk Sahibi Olmuştunuz!” mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Evliliğinde Aldatma Şoku! Mesajlar Tek Tek İfşa Oldu; “Selin’e Bu Kadar Özür Dilesen Çoluk Çocuk Sahibi Olmuştunuz!”
Koronavirüs Yine Hortladı! Kapanma Kapıda, Maskeler Takılmalı Mı? 4. Hatırlatma Dozu Aşıları Yaptırılmalı mı? mask
Koronavirüs Yine Hortladı! Kapanma Kapıda, Maskeler Takılmalı Mı? 4. Hatırlatma Dozu Aşıları Yaptırılmalı mı?
Survivor Nisa ve Ogeday’dan Ayrılık Açıklaması Geldi! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Son Paylaşımları Olay Yarattı! Hayranları Çoktan Gelinlik Seçmeye Başlamıştı Ama… mask
Survivor Nisa ve Ogeday’dan Ayrılık Açıklaması Geldi! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Son Paylaşımları Olay Yarattı! Hayranları Çoktan Gelinlik Seçmeye Başlamıştı Ama…
İbrahim Tatlıses'in Devlete Birikmiş Borcu Dudak Uçuklattı! Önce Oğlundan Sonra O Titreten Haber! Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses'in Devlete Birikmiş Borcu Dudak Uçuklattı! Önce Oğlundan Sonra O Titreten Haber! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL