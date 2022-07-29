Masterchef Gülistan Bu Seferde Mehmet Şefin Burnundan Getirdi! “Yalanları” Tek Tek İfşa Olmuştu! Neredeyse Şefleri Dövecekti! Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’in ilk turuna damgasını vuran Gülistan Şalk, ikinci turda ise Mehmet Yalçınkaya’nın resmen burnundan getirdi. İlk turda açıklamış olduklarıyla birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandıran Şalk’ın ifşalara göre yalanları tek tek ortaya çıkmıştı. İkinci turda kıyametleri yeniden koparan Gülistan Şalk’ın hal ve hareketlerinden dolayı birçok kişi “Neredeyse şeflere dövecekti” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Masterchef yarışmasının ilk turunda Şalk, çevresinde bir tane bile arkadaşının olmadığını, arkadaş olarak gördüğü bir isminse kendisine ihanet ettiğini dile getirmişti. Telefon ve sosyal medya hesabını kullanmadığını açıklayan Gülistan Şalk, Mehmet Yalçınkaya’yı şok içerisinde bırakmıştı. Şalk’ın açıklamalarından kısa bir süre sonra bir Twitter hesabı; Şalk’ın telefonu olduğunu ama ailesinden gizlediğini açıklamıştı.
Yayın sırasında yapmış olduğu açıklamaların çoğunun yalan olduğunu dile getiren hesap herkesin ağzını açık bırakmıştı. İkinci turda yine fırtınalar estiren Gülistan Şalk, Mehmet Yalçınkaya’yı çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.