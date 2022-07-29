- 29 Tem 2022 - 14:07 G: 29 Tem 2022 - 14:13

Masterchef Mehmet Şef Yarışmacının Defterini Kapattı! “Bundan Sonra Yüz Bulup Çıkamaz!” Yerden Yere Vurdu! Neler Oluyor?

Üçlü düellolar ile elemelerine devam eden MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümüne Alper isimli yarışmacı ile yarışmanın sert jüri üyesi olan Şef Mehmet Yalçınkaya’nın diyaloğu damga vurdu. İkilinin tartıştığı konu ise, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının izleyenlerini bir hayli şaşırttı! İşte Mehmet Şef'in yarışmacıya vermiş olduğu tepki...

Üçlü düellolar ile elemelerine devam eden MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümüne Alper isimli yarışmacı ile yarışmanın sert jüri üyesi olan Şef Mehmet Yalçınkaya’nın diyaloğu damga vurdu. İkilinin tartıştığı konu ise, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının izleyenlerini bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? MasterChef Türkiye 2022 yarışmacısı Alper ile Mehmet Yalçınkaya neden tartıştı? İşte, detaylar…

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29 Tem 2022 - 14:07 - Masterchef Türkiye 2022

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