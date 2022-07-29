- 29 Tem 2022 - 14:44 G: 29 Tem 2022 - 14:51

Masterchef Güzide Sosyal Medyanın Diline Düştü! Milyon Liralık Evinden Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yazık Günah!”

MasterChef Türkiye yarışmasının popüler hale getirdiği isimlerden biri olan Güzide Mertcan’dan takipçilerini kızdıran bir paylaşım geldi. Hacca gittiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Güzide Mertcan’ın o paylaşımın altına düştüğü not, tepki almasına neden oldu! İşte detaylar...

MasterChef Türkiye yarışmasının popüler hale getirdiği isimlerden biri olan Güzide Mertcan’dan takipçilerini kızdıran bir paylaşım geldi. Hacca gittiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Güzide Mertcan’ın o paylaşımın altına düştüğü not, tepki almasına neden oldu! Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide Mertcan ne paylaştı? Güzide Mertcan’ın paylaşımına neden tepki geldi? İşte, detaylar…

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29 Tem 2022 - 14:44 - Magazin

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