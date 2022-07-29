Cansu Dere Yine Fiziğini Konuşturdu! Derin Yırtmaçlı Elbisesi Kasığına Kadar Açılınca… “Şu Fiziğin Sadakasını Ver Be Kadın!” Yorumlarına Gırla…

Sadakatsiz dizisinin bitimiyle birlikte soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili paylaşımlarda bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kırmızı ve desenli bir bikini giyen Cansu Dere, genç kızlara adeta taş çıkarmıştı! 41 yaşında olmasına rağmen diri ve fit vücuduyla akılları başlardan Cansu Dere, son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü! Peki, Cansu Dere nasıl bir paylaşımda bulundu?

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