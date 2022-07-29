- 29 Tem 2022 - 19:56 G: 29 Tem 2022 - 20:04

Cansu Dere Yine Fiziğini Konuşturdu! Derin Yırtmaçlı Elbisesi Kasığına Kadar Açılınca… “Şu Fiziğin Sadakasını Ver Be Kadın!” Yorumlarına Gırla…

En son olarak Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, yine fiziğiyle sosyal medyayı salladı! Derin yırtmaçlı elbisesinin kasığına kadar açılmasıyla bacak şov yapan Cansu Dere’ye hayranları ise “Şu fiziğini sadakasını ver be” yorumlarında bulundular! İşte kısa sürede binlerce yorum alan Cansu Dere paylaşımı…

Sadakatsiz dizisinin bitimiyle birlikte soluğu tatilde alan Cansu Dere, bikinili paylaşımlarda bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kırmızı ve desenli bir bikini giyen Cansu Dere, genç kızlara adeta taş çıkarmıştı! 41 yaşında olmasına rağmen diri ve fit vücuduyla akılları başlardan Cansu Dere, son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü! Peki, Cansu Dere nasıl bir paylaşımda bulundu?

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29 Tem 2022 - 19:56 Ankara- Yaşam

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