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31 Tem 2022 - 21:44

Banu Alkan’ın Sevgilisi Kemal Yıldız'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Alkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Evlilik…

Yaptığı her hareket ile gündem olmayı başaran Banu Alkan, bu kez sevgilisi Kemal Yıldız ile birlikte herkesi şoke edecek bir karar aldı. O kararı önce sosyal medya hesabından, ardından ise, bir magazin programı aracılığıyla paylaşan Banu Alkan, hayranlarına Kemal Yıldız’ın kim olduğunu da bir hayli merak ettirdi! İşte Kemal Yıldız ve Banu Alkan ile ilgili detaylar...