Masterchef Mehmet Şef Evine Gönderildi! Acun Ilıcalı, “Sen Biraz Dinlen” Dedi; Evrakları Eline Verdi! Sosyal Medya Sallanıyor! Tepkiler Arka Arkaya…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kendilerini kanıtlamak isteyen yarışmacılar, tezgah başında iş yaparken; iddialara göre Acun Ilıcalı, Masterchef yarışmasını ziyaret etti. Acun Ilıcalı’nın Mehmet Şefin aşırı derece sinirli olması ise gözünden kaçırmadı ve şok hamlesini yaptı! Peki, neler oluyor?

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