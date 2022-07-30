Masterchef Mehmet Şef Evine Gönderildi! Acun Ilıcalı, “Sen Biraz Dinlen” Dedi; Evrakları Eline Verdi! Sosyal Medya Sallanıyor! Tepkiler Arka Arkaya…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef iddialara göre evine gönderildi! Acun Ilıcalı’nın çekimleri durdurarak “Sen biraz evine geç dinlen” dediği gündeme bomba gibi düştü! Evrakları eline verilen Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyayı resmen salladı! Tepkileri arka arkaya alan Mehmet Yalçınkaya, seyircileri şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kendilerini kanıtlamak isteyen yarışmacılar, tezgah başında iş yaparken; iddialara göre Acun Ilıcalı, Masterchef yarışmasını ziyaret etti. Acun Ilıcalı’nın Mehmet Şefin aşırı derece sinirli olması ise gözünden kaçırmadı ve şok hamlesini yaptı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.