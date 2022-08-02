- 02 Ağu 2022 - 12:22

Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada…

Geçtiğimiz sezona aldığı maaşlar ve maaş başı ücretler ile dama vuran hakemlerin 2022 – 2023 Ligleri’nde alacakları ücretler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belli oldu. Özellikle Süper Lig hakemlerinin aldığı aylık ödemeler ise, dudakları resmen uçuklattı! İşte Süper Lig

Geçtiğimiz sezona aldığı maaşlar ve maaş başı ücretler ile dama vuran hakemlerin 2022 – 2023 Ligleri’nde alacakları ücretler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belli oldu. Özellikle Süper Lig hakemlerinin aldığı aylık ödemeler ise, dudakları resmen uçuklattı! Peki, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig hakemleri ne kadar kazanıyor, kaç para maaş alıyor? Süper Lig hakemleri aylık maaşı ne kadar? Süper Lif hakemleri maç başı ne kadar ücret alıyor? İşte detaylar…

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02 Ağu 2022 - 12:22 - Spor

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