Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada…
Geçtiğimiz sezona aldığı maaşlar ve maaş başı ücretler ile dama vuran hakemlerin 2022 – 2023 Ligleri’nde alacakları ücretler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belli oldu. Özellikle Süper Lig hakemlerinin aldığı aylık ödemeler ise, dudakları resmen uçuklattı! İşte Süper Lig
Geçtiğimiz sezona aldığı maaşlar ve maaş başı ücretler ile dama vuran hakemlerin 2022 – 2023 Ligleri’nde alacakları ücretler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belli oldu. Özellikle Süper Lig hakemlerinin aldığı aylık ödemeler ise, dudakları resmen uçuklattı! Peki, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig hakemleri ne kadar kazanıyor, kaç para maaş alıyor? Süper Lig hakemleri aylık maaşı ne kadar? Süper Lif hakemleri maç başı ne kadar ücret alıyor? İşte detaylar…
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02 Ağu 2022 - 12:22 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.