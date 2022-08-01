- 01 Ağu 2022 - 15:12

Migros Market’ten Dev Pazartesi İndirimi! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi!

Her hafta onlarca indirimli ürün ile müşterilerini buluşturmaya devam eden Migros marketleri, bu hafta ayçiçek yağından peynire pek çok gıda ürününde indirime gitti. Gıda ürünlerinin yanı sıra konsept ürünlerde de indirime giden Migros marketleri, en büyük indirimi et ve et ürünlerinde gerçekleştirdi. İşte Migros Marketlerde gerçekleşen indirimin detayları...

Her hafta onlarca indirimli ürün ile müşterilerini buluşturmaya devam eden Migros marketleri, bu hafta ayçiçek yağından peynire pek çok gıda ürününde indirime gitti. Gıda ürünlerinin yanı sıra konsept ürünlerde de indirime giden Migros marketleri, en büyük indirimi et ve et ürünlerinde gerçekleştirdi. Peki, Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Migros marketleri 1 Ağustos 2022 Mikroskop yayınlandı mı? Migros marketlerinde et, kıyma, tavuk, sucuk, uzman köfte, ayçiçek yağı ve şeker fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel Migros indirimleri…

01 Ağu 2022 - 15:12 - Gündem

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TMO Market Ürünlerine Dev İdirim Geldi! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Nohut, Mercimek, Fındık İçi Fiyatları Düştü! Her şey 10 TL, 34 TL, 53,35 TL, 59 TL, 135 TL'ye Geriledi! mask
TMO Market Ürünlerine Dev İdirim Geldi! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Nohut, Mercimek, Fındık İçi Fiyatları Düştü! Her şey 10 TL, 34 TL, 53,35 TL, 59 TL, 135 TL'ye Geriledi!
Asgari Ücretli Vatandaşlara Müjde! 81 İlde Geçerli Ev Sahibi Olma Şansı! Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkânını Kaçırmayın! Ödemeler Ne Kadar Olacak? Cumhurbaşkanı Bugün Açıklayacak! mask
Asgari Ücretli Vatandaşlara Müjde! 81 İlde Geçerli Ev Sahibi Olma Şansı! Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkânını Kaçırmayın! Ödemeler Ne Kadar Olacak? Cumhurbaşkanı Bugün Açıklayacak!
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Tekel Bayileri Başkanından Sigaraya Zam Açıklaması! Sigaraya Zam Mı Geldi! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 1 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
Tarım Kredi Market Resti Çekti! Dev İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Et, Tavuk ve Bakliyatta Kampanya! İşte 1 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Tarım Kredi Market Resti Çekti! Dev İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Et, Tavuk ve Bakliyatta Kampanya! İşte 1 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
Dolar’ın Fişi Çekildi! Gerileme Hareketi Başladı! Yatırım İçin Dolar Mı, Euro Mu Altın Mı Almak Mantıklı? İşte 1 Ağustos Güncel Dolar ve Euro Kur Fiyatları... mask
Dolar’ın Fişi Çekildi! Gerileme Hareketi Başladı! Yatırım İçin Dolar Mı, Euro Mu Altın Mı Almak Mantıklı? İşte 1 Ağustos Güncel Dolar ve Euro Kur Fiyatları...
CarrefourSA Market Balık Fiyatlarına Dev İndirim! Levrek, Alabalık, Çipura, Somon Balık Fiyatları Düştü! Her şey 59,99 TL, 125,99 TL, 139,99 TL'ye! mask
CarrefourSA Market Balık Fiyatlarına Dev İndirim! Levrek, Alabalık, Çipura, Somon Balık Fiyatları Düştü! Her şey 59,99 TL, 125,99 TL, 139,99 TL'ye!
Akbank Tüm Bankalara Resti Çekti! En Yüksek Promosyonu Veriyor! 7 Bin 500 TL’ye Varan Ödeme! Promosyon Yarışı Kızıştı… Emekli Bile Şaşkın… Yok Artık! mask
Akbank Tüm Bankalara Resti Çekti! En Yüksek Promosyonu Veriyor! 7 Bin 500 TL’ye Varan Ödeme! Promosyon Yarışı Kızıştı… Emekli Bile Şaşkın… Yok Artık!
LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklandı... mask
LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklandı...
TMO Ayçiçek Yağına Dev İndirim Yaptı! PTT AVM’de Satışta! TMO Ayçiçek Yağı Kaç Liradan Satılıyor? Satışı Durmuştu, Yeniden Başladı… mask
TMO Ayçiçek Yağına Dev İndirim Yaptı! PTT AVM’de Satışta! TMO Ayçiçek Yağı Kaç Liradan Satılıyor? Satışı Durmuştu, Yeniden Başladı…
A101’den Huawei Akıllı Saat Kampanyası! Fiyatları Görenler Şaştı Kaldı! Akıllı Saatler Öyle Ucuz Satılıyor Ki; Herkes Teknolojiyi Kolunda Taşıyacak! Sakın Kaçırmayın… mask
A101’den Huawei Akıllı Saat Kampanyası! Fiyatları Görenler Şaştı Kaldı! Akıllı Saatler Öyle Ucuz Satılıyor Ki; Herkes Teknolojiyi Kolunda Taşıyacak! Sakın Kaçırmayın…
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TMO Market Ürünlerine Dev İdirim Geldi! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Nohut, Mercimek, Fındık İçi Fiyatları Düştü! Her şey 10 TL, 34 TL, 53,35 TL, 59 TL, 135 TL'ye Geriledi! mask
TMO Market Ürünlerine Dev İdirim Geldi! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Nohut, Mercimek, Fındık İçi Fiyatları Düştü! Her şey 10 TL, 34 TL, 53,35 TL, 59 TL, 135 TL'ye Geriledi!
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