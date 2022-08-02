- 02 Ağu 2022 - 12:23 G: 02 Ağu 2022 - 12:24

Migros Market’ten Görülmemiş İndirim! Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Her Şey 10,99 TL, 25,95 TL, 32,75 TL'ye İndirim Geldi!

Her hafta onlarca indirimli ürün ile müşterilerini buluşturmaya devam eden Migros marketleri, bu hafta ayçiçek yağından peynire pek çok gıda ürününde indirime gitti. Gıda ürünlerinin yanı sıra konsept ürünlerde de indirime giden Migros marketleri, en büyük indirimi et ve et ürünlerinde gerçekleştirdi. İşte Migros Marketlerde gerçekleşen indirimin detayları...

Her hafta onlarca indirimli ürün ile müşterilerini buluşturmaya devam eden Migros marketleri, bu hafta ayçiçek yağından peynire pek çok gıda ürününde indirime gitti. Gıda ürünlerinin yanı sıra konsept ürünlerde de indirime giden Migros marketleri, en büyük indirimi et ve et ürünlerinde gerçekleştirdi. Peki, Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Migros marketleri 1 Ağustos 2022 Mikroskop yayınlandı mı? Migros marketlerinde et, kıyma, tavuk, sucuk, uzman köfte, ayçiçek yağı ve şeker fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel Migros indirimleri…

02 Ağu 2022 - 12:23 - Gündem

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