Seda Sayan’ın Kaynanası Güzelliğiyle Baş Döndürdü! 5 Yaş Küçük Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Gülüşü Bile Cennetin Kapılarını Araladı! Neler Oluyor?

Bir süredir tatilde olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yurda geri döndü. Yurda döner dönmez soluğu Çağlar Ökten’in ailesinin yanında alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden paylaşımlar da arka arkaya gelmeye başladı. Öte yandan Seda Sayan’ın kayınvalidesi ile çektiği video çok konuşuldu. Peki, Seda Sayan ile kayınvalidesi ne videosu çekti? Seda Sayan ile kayınvalidesinin arası nasıl? İşte, detaylar…

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