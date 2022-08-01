Seda Sayan’ın Kaynanası Güzelliğiyle Baş Döndürdü! 5 Yaş Küçük Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Gülüşü Bile Cennetin Kapılarını Araladı! Neler Oluyor?
Bir süredir tatilde olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yurda geri döndü. Yurda döner dönmez soluğu Çağlar Ökten’in ailesinin yanında alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden paylaşımlar da arka arkaya gelmeye başladı. Seda Sayan’ın kayınvalidesi ile çektiği video çok konuşuldu. İşte detaylar...
Bir süredir tatilde olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yurda geri döndü. Yurda döner dönmez soluğu Çağlar Ökten’in ailesinin yanında alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden paylaşımlar da arka arkaya gelmeye başladı. Öte yandan Seda Sayan’ın kayınvalidesi ile çektiği video çok konuşuldu. Peki, Seda Sayan ile kayınvalidesi ne videosu çekti? Seda Sayan ile kayınvalidesinin arası nasıl? İşte, detaylar…
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01 Ağu 2022 - 14:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.