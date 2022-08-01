Masterchef Yarışmasında Beyin Yakan Hata! Apar Topar Evine Paket Edildi; Danilo Yüzünü Buruşturunca… Mehmet Şef Çılgına Döndü!
Geçtiğimiz gün üçlü düellolarda yarışan MasterChef Türkiye 2022 yarışmacısı Nazike’nin yaptığı hata ise, akıllara resmen durgunluk verdi. İşte detaylar...
Türkiye’nin ekran başına seyirci kilitleyen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezonuna başladı. Şimdilerde üçlü düello yarışları ile seyirci karşısına çıkmakta olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, ilk 16’sını seçmek için harekete geçti. Geçtiğimiz gün üçlü düellolarda yarışan MasterChef Türkiye 2022 yarışmacısı Nazike’nin yaptığı hata ise, akıllara resmen durgunluk verdi. Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmacısı Nazike ne hata yaptı? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasından Nazike elendi mi? İşte, detaylar…
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01 Ağu 2022 - 14:27 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.