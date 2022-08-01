Masterchef Yarışmasında Beyin Yakan Hata! Apar Topar Evine Paket Edildi; Danilo Yüzünü Buruşturunca… Mehmet Şef Çılgına Döndü!

Türkiye’nin ekran başına seyirci kilitleyen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezonuna başladı. Şimdilerde üçlü düello yarışları ile seyirci karşısına çıkmakta olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, ilk 16’sını seçmek için harekete geçti. Geçtiğimiz gün üçlü düellolarda yarışan MasterChef Türkiye 2022 yarışmacısı Nazike’nin yaptığı hata ise, akıllara resmen durgunluk verdi. Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmacısı Nazike ne hata yaptı? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasından Nazike elendi mi? İşte, detaylar…

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