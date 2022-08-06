Şeyma Subaşı ve Mısırlı Aşkı Hakkında Tüyler Ürperten İddia! Sessizliğini Koruyamadı, Tek Bir Hamlesiyle Ortalığı İnletti! Kucağına Oturduktan Sonra…

Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu evlilik sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, 9 yıllık ilişkilerinin sadece 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. İkilinin boşanmalarının ardında hayatlarına başka isimler alması; ikilinin yollarını tamamen ayırdığını göstermişti. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan hemen sonra İtalyan DJ Guido’yla birlikte olmuştu ama arada aşkı bulamamıştı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle nişan yüzüğü bile takan Şeyma Subaşı hakkında bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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