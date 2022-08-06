Şeyma Subaşı ve Mısırlı Aşkı Hakkında Tüyler Ürperten İddia! Sessizliğini Koruyamadı, Tek Bir Hamlesiyle Ortalığı İnletti! Kucağına Oturduktan Sonra…
Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz günlerde barışan Şeyma Subaşı, gündemi sarsacak bir iddiayla anılmaya başlayınca sessizliğini koruyamadı. Tek bir hamlesiyle ortalığı inleten Şeyma Subaşı, takipçilerine ve merak edenlere yanıtını verdi! Mohammed Alsaloussi’nin kucağına oturarak pozlar verdikten sonra yapmış olduğu paylaşım ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu evlilik sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, 9 yıllık ilişkilerinin sadece 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. İkilinin boşanmalarının ardında hayatlarına başka isimler alması; ikilinin yollarını tamamen ayırdığını göstermişti. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan hemen sonra İtalyan DJ Guido’yla birlikte olmuştu ama arada aşkı bulamamıştı. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle nişan yüzüğü bile takan Şeyma Subaşı hakkında bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.