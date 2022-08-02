Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi!
Son zamanlarda yaptığı indirimler ile çok konuşulmaya devam eden Carrefoursa market, müşterilerinin isteklerine yönelik indirimleri uygulamaya devam ediyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi ve her derde deva yapısı ile bilinen siyah zeytinler Carrefoursa marketlerde indirime girdi. İşte indirimli Carrefoursa siyah zeytin fiyatları.
Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kur artışlarını nedeni ile ekonomik olarak zor günler yaşanırken özellikle gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları vatandaşları hayli üzmekte. Gıda ürünlerinde yaşana yüksek artışlar vatandaşın gündeminden düşmezken temel olarak görülen gıdalardaki fiyat artışları sürmeye devam ediyor. Hal böyle iken de vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli gıda ürünlerini nereden satın alabileceğini araştırıyor. Vatandaşların bu imdadına ise Carreffoursa marketler yetişiyor. Müşterilerinin beklentilerini dikkate alarak hareket eden Carreforusa marketler siyah zeytinlerde indirime gitti. İşte indirimli Carrefoursa siyah zeytin fiyatları.
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02 Ağu 2022 - 13:12 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.