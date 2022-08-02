- 02 Ağu 2022 - 13:12

Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi!

Son zamanlarda yaptığı indirimler ile çok konuşulmaya devam eden Carrefoursa market, müşterilerinin isteklerine yönelik indirimleri uygulamaya devam ediyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi ve her derde deva yapısı ile bilinen siyah zeytinler Carrefoursa marketlerde indirime girdi. İşte indirimli Carrefoursa siyah zeytin fiyatları.

Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kur artışlarını nedeni ile ekonomik olarak zor günler yaşanırken özellikle gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları vatandaşları hayli üzmekte. Gıda ürünlerinde yaşana yüksek artışlar vatandaşın gündeminden düşmezken temel olarak görülen gıdalardaki fiyat artışları sürmeye devam ediyor. Hal böyle iken de vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli gıda ürünlerini nereden satın alabileceğini araştırıyor. Vatandaşların bu imdadına ise Carreffoursa marketler yetişiyor. Müşterilerinin beklentilerini dikkate alarak hareket eden Carreforusa marketler siyah zeytinlerde indirime gitti. İşte indirimli Carrefoursa siyah zeytin fiyatları.

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02 Ağu 2022 - 13:12 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
BİM Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! ! Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı, Bulaşık Deterjanı ve Kâğıt Havlu Fiyatları Düştü! Her şey 29 TL, 34 TL, 85 TL, 159 TL’ye Geriledi!
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
A101 Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi! mask
A101 Market Aktüel Ürünlerde Dev İndirim Yaptı! Sucuk, Siyah Zeytin, Zeytin Yağı ve Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Her şey 24,95 TL, 29,95 TL, 35,90 TL’ye Geriledi!
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101 Marketten Manavda Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler! mask
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
Migros Temel Gıda Ürünlerinde Dev İndirim Yaptı! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü... mask
Migros Temel Gıda Ürünlerinde Dev İndirim Yaptı! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...
Migros Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
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Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi! mask
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi!
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