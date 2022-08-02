Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi!

Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kur artışlarını nedeni ile ekonomik olarak zor günler yaşanırken özellikle gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları vatandaşları hayli üzmekte. Gıda ürünlerinde yaşana yüksek artışlar vatandaşın gündeminden düşmezken temel olarak görülen gıdalardaki fiyat artışları sürmeye devam ediyor. Hal böyle iken de vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli gıda ürünlerini nereden satın alabileceğini araştırıyor. Vatandaşların bu imdadına ise Carreffoursa marketler yetişiyor. Müşterilerinin beklentilerini dikkate alarak hareket eden Carreforusa marketler siyah zeytinlerde indirime gitti. İşte indirimli Carrefoursa siyah zeytin fiyatları.

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