Survivor All Star Sunucusu Murat Ceylan’ın Biricik Aşkı Bikini Şov Yaptı! Apar Topar Kocasından Boşanmıştı; Alev Alev Yaktı, Kavurdu!
Survivor yarışmasının bir sezonu boyunca sunuculuk yapmış olan Murat Ceylan, biricik aşkı olduğu konuşulan Gizem Memiç’ten bikinili şov geldi. Apar topar kocasından boşanan Gizem Memiç, güzelliğiyle akılları başlardan aldı götürdü. Alev alev yakan Gizem Memiç’in paylaşımları olay yarattı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında sunuculuk yapan Murat Ceylan, kısa bir süre önce Gizem Memiç’le görüntülenince aşk iddiaları alevlenmişti. Gizem Memiç, aşk iddialarının çıkmasının hemen ardından kocasıyla tüm resimleri silip boşanma açıklamasında bulununca film kopmuştu. Peki, Gizem Memiç nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.