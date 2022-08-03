Survivor All Star Sunucusu Murat Ceylan’ın Biricik Aşkı Bikini Şov Yaptı! Apar Topar Kocasından Boşanmıştı; Alev Alev Yaktı, Kavurdu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında sunuculuk yapan Murat Ceylan, kısa bir süre önce Gizem Memiç’le görüntülenince aşk iddiaları alevlenmişti. Gizem Memiç, aşk iddialarının çıkmasının hemen ardından kocasıyla tüm resimleri silip boşanma açıklamasında bulununca film kopmuştu. Peki, Gizem Memiç nasıl bir paylaşımda bulundu?

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