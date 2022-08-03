ÖTV Kaldırılırsa Sıfır Araç Fiyatları Nasıl Olur? Toyoto Corolla, Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Volkwagen Polo, Dacia Duster, Hundai İ20 Kaç Lira? İşte Sıfır Araçların ÖTV'siz Fiyatları...
Son zamanlarda gündemden düşmeyen araçlardaki ÖTV vergisinin kaldırılması söylentileri kuvvetlenirken sıfır araç hayali kuran vatandaşların araştırma konularından en önemlisi ise araçların ÖTV vergisiz fiyatlarının ne kadar olduğu. Bizler de sizler için popüler araçların ÖTV siz fiyatlarını derledik. İşte detaylar…
Son zamanlarda yaşanan ekonomik problemlerden etkilenen alanlardan biri de sıfır araç piyasası. Tamamıyla ithalat bölümünde bulunan araçlar yükselen kur değerlerinden birebir etkilenmekte. Ülkemizde de enflasyon ve kurların yükselişi nedeni ile ithal sıfır araç fiyatları artmış durumda. %200’ü aşan zamlar nedeni ile uygulanan vergiler de artmakta. Örneğin 100.000 TL’lik bir araca getirilen %50’lik ÖTV vergisi ile aracın vergili fiyatı 150.000 TL olurken aracın fiyatının artması ile güncel fiyatı 500.000 TL olurken uygulanan ÖTV vergisi ile birlikte aracın yeni fiyatı 750.000 TL olmakta. Fiyatları yüksek seviyelere çıkarmada etkili olması nedeni ilde ÖTV vergisinin kaldırılması söz konusu. ÖTV vergisinin kaldırılması ihtimalinin gerçekleşmesi ile güncellenecek sıfır araç fiyatları ise şu şekilde.
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03 Ağu 2022 - 21:31 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.