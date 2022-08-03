- 03 Ağu 2022 - 21:31

Sibel Can’ın Oğlundan Bomba Paylaşım! Onu Böyle Ne Gördüğünüz, Ne Duydunuz… “Bu Sibel Can Olamaz!” Yorumlar Arka Arkaya…

Bir süredir Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can, geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Yeni yaşında sevenleri ve dostlarının yalnız bırakmadığı Sibel Can’a bir kutlama mesajı da oğlu Engincan Ural’dan geldi. İşte o paylaşımı ve detaylar...

Bir süredir Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can, geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Yeni yaşında sevenleri ve dostlarının yalnız bırakmadığı Sibel Can’a bir kutlama mesajı da oğlu Engincan Ural’dan geldi. Engincan Ural’ın paylaştığı doğum günü mesajı da fotoğrafı da herkesi adeta şoke etti! Peki, Sibel Can kaç yaşına girdi? Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ne paylaştı? Engincan Ural paylaşımına ne notunu düştü? İşte, detaylar…

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03 Ağu 2022 - 21:31 - Magazin

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