Sibel Can’ın Oğlundan Bomba Paylaşım! Onu Böyle Ne Gördüğünüz, Ne Duydunuz… “Bu Sibel Can Olamaz!” Yorumlar Arka Arkaya…
Bir süredir Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can, geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Yeni yaşında sevenleri ve dostlarının yalnız bırakmadığı Sibel Can’a bir kutlama mesajı da oğlu Engincan Ural’dan geldi. İşte o paylaşımı ve detaylar...
Bir süredir Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can, geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Yeni yaşında sevenleri ve dostlarının yalnız bırakmadığı Sibel Can’a bir kutlama mesajı da oğlu Engincan Ural’dan geldi. Engincan Ural’ın paylaştığı doğum günü mesajı da fotoğrafı da herkesi adeta şoke etti! Peki, Sibel Can kaç yaşına girdi? Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ne paylaştı? Engincan Ural paylaşımına ne notunu düştü? İşte, detaylar…
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03 Ağu 2022 - 21:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.