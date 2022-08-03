Bankalar Arası Promosyon Yarışı Kızıştı! Ak Bank, İşbankası, Teb Bankası Kaç Lira Promosyon Veriyor? 9.500 TL, 8.500 TL, 7.500 TL'ye Yükseldi... İşte En Yüksek Promosyon Veren O Bankalar...
Emekli, dul ve yetim maaşlarına geçtiğimiz ayda yapılan zam ile birlikte bankalar da yarışa girdi. Müşterilerin kendi bankaları ile çalışmaları için çeşitli promosyonlu kampanyalar yayınlayan Ak Bank, İŞ Bankası ve TEB bankaları binlerce lira promosyon ücreti veriyor. İşte bankaların promosyon detayları.
Artan enflasyonun ardından geçtiğimiz temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından memur, asgari ücretli, emekli, dul ve yetim maaşlarına zam getirildiği açıklanmıştı. Bu zamlar doğrultusunda emekli, dul ve yetim maaşlarına da %42 oranında zam yapılmıştı. Yapılan zam ile birlikte rahatlayan vatandaşları ise ilgilendiren bir diğer konu maaşları ile ilgili çalıştıkları bankalar. Her ay maaşlarını talep edebilecekleri bankalar arasında kararsız kalanlar için bankalar promosyon yarışını başlattı. Kendi bankaları ile çalışılması halinde maaş işlemlerini bankaya taşıyan kişiye promosyon ücreti veren bankalar kesenin ağzını iyice açtı. İşte bankaların güncel promosyon tarifeleri.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
03 Ağu 2022 - 21:32 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.