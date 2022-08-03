Yürürken Para Kazanılır Mı? Hem Çarşı Pazar Gez, Hem de Günlük 300 TL Para Kazan! Yürüyen Reklama Panosu Nedir, İşte Detaylar…
Son dönemlerde para kazanma yollarının epey farklılaşması ile birlikte bu yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Sırtınıza aldığınız reklam çantası ile sadece yürüyerek para kazanabileceğiniz iş ile ilgili detaylar ise şu şekilde.
Günümüzde içinde bulunduğumuz teknoloji dünyası hızlı bir şekilde değişip şekillenirken, yenilikler gün gün farklılaşmaya devam ediyor. Pandemi süreci sonrasında reklamcılık sektörü de değişime uğrayan alanlardan. Daha çok evlerde ve ekran başlarında vakit geçirilmesinin ardından reklamcılık evrilirken reklam verenlerin çoğu internet siteleri ve TV ekranlarına yönelmeye başladı. Bu nedenle artık reklam panoları yerini dijital platformlara ve ekranlara bırakmaya başlarken, dijitalliği ve insan etkileşimini temel alan yürüyen reklam panosu işi ile ilgili detaylar ise şu şekilde.
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03 Ağu 2022 - 21:37 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.