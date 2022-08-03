- 03 Ağu 2022 - 16:42

Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik?

Geçtiğimiz yıllarda eskimesi ve yetersiz kapasitesi nedeni ile yıkımına ve yenisinin yapımına karar verilen 19 Mayıs Stadı’nın yenisinin yapımına başlandı. Peki, stat kaç kişilik olacak? Stat nerede? İnşaat ne zaman bitecek? İşte detaylar…

Başta Gençlerbirliği gibi birçok takımın iç saha maçlarına ev sahipliği yapmış olan Ankara 19 Mayıs stadyumunun eskiyen yapısı ve yetersiz kapasitesi nedeni ile yıkıma karar verilmişti. Yıkımın ardından ise çok amaçlı bir spor kompleksinin inşa edilmesi hedeflenen yeni stadın ise yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi. Birçok takım ve milli maç seviyesindeki müsabakalara ev sahipliği yapan efsane stadın ise yıkımı futbol severler için üzücü olurken yapılacak yeni stadyum da sevindirici oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütülen stadyumun inşaatı için şantiyenin başlatıldığı haberi ise verildi. Yeni yapılacak stadyum ile ilgili merak edilenler ise şu şekilde.

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03 Ağu 2022 - 16:42 - Spor

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