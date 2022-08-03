Ankara 19 Mayıs Stadı İnşaatı Şantiyesi İşe Başladı! Ankara yeni stadyum ne zaman bitecek? Ankara yeni stadyum Nerede, Kaç Kişilik?

Başta Gençlerbirliği gibi birçok takımın iç saha maçlarına ev sahipliği yapmış olan Ankara 19 Mayıs stadyumunun eskiyen yapısı ve yetersiz kapasitesi nedeni ile yıkıma karar verilmişti. Yıkımın ardından ise çok amaçlı bir spor kompleksinin inşa edilmesi hedeflenen yeni stadın ise yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi. Birçok takım ve milli maç seviyesindeki müsabakalara ev sahipliği yapan efsane stadın ise yıkımı futbol severler için üzücü olurken yapılacak yeni stadyum da sevindirici oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütülen stadyumun inşaatı için şantiyenin başlatıldığı haberi ise verildi. Yeni yapılacak stadyum ile ilgili merak edilenler ise şu şekilde.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…