Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya Mahkemelik Oldu! İkili arasında İpler Koptu! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…Yok Artık!

Survivor All Star 2022 yarışması bitti, ancak tartışması bir türlü son bulmadı. Performans değerleri açısından diğer yarışmacılara göre daha başarısız bir sezon sergilemesine karşın halk oylamasında birinciliği göğüsleyen Nisa Bölükbaşı, pek çok yarışmacının tepkisini çekmişti. Tepki veren isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya, bu kez Acun Ilıcalı’ya dava açtı! Peki, Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’ya neden dava açtı? Batuhan Karacakaya ile Acun Ilıcalı neden kavga etti? Batuhan Karacakaya ile Acun Ilıcalı neden mahkemelik oldu? İşte, detaylar…