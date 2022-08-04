Survivor Sude’den Tüyler Ürperten Mert Öcal Açıklaması! Aşkından Ölüp Bittiğini Her Seferinde Gösteriyordu Ama Bu Bambaşka Oldu!

Bu sene yarışlardan ziyade yaşanılan aşk dedikodularıyla gündemlerden bir an olsun düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışmasının en çok konuşulan çiftlerinden biri kuşkusu Mert Öcal ile Sude Burcu olmuştu. Evrim Keklik’in ortaya çıkardığı gizli aşk, milyonların gözü önünde yaşanmış ve ikilinin reyting için bu aşkı yaşadığı iddia edilmişti. Ancak öyle olmadı! İlişkilerine tam gaz devam eden Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinden yeni bir paylaşım geldi. Peki, Mert Öcal ile Sude Burcu hala birlikte mi? Mert Öcal ile Sude Burcu ne paylaştı? Mert Öcal ile Sude Burcu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…